鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-24 04:57

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市場避險情緒升溫，科技股成為主要賣壓來源。追蹤科技股的 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK-US) 下跌超 4%，創近期最大單日跌幅之一。

投資人持續消化聯準會上週釋出的鷹派訊號。在通膨仍高於目標的背景下，市場擔憂聯準會可能進一步升息，加上 AI 概念股今年來漲幅驚人，促使資金轉向獲利了結。

另一方面，美國與伊朗和平及核協議談判持續傳出進展。美國週一宣布對伊朗石油實施 60 天制裁豁免，加上衛星數據顯示，通過荷姆茲海峽的船隻數量增加，市場對中東供應風險的擔憂降溫。

受此影響，布蘭特原油與西德州中質原油 (WTI) 期貨價格雙雙下滑，延續近期回落走勢。

美股週二 (23 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 45.87 點，或 0.09%，收 51,666.84 點。

那斯達克指數大跌 579.56 點，或 2.22%，收 25,587.04 點。

S&P 500 指數下跌 107.33 點，或 1.44%，收 7,365.46 點。

費城半導體指數崩跌 1,152.21 點，或 7.87%，收 13,482.51 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 425.37 點，或 2.48%，收 16,733.18 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。微軟 (MSFT-US) 上漲 1.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.57%；Meta (META-US) 跌 0.29%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.91%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.02%。

台股 ADR 集體疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 6.69%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 重摔 8.83%。

企業新聞

SpaceX (SPCX-US) 週二盤中一度跌破 150 美元、失守 IPO 開盤價，但在買盤承接下尾盤翻紅，終場上漲 0.98% 至 156.11 美元，終止連三跌。該股週一曾重挫 16%，一度幾乎回吐上市以來漲幅。

相較之下，美光 (MU-US) 成為市場拋售焦點，股價狂瀉 13.18% 至每股 105.77 美元，創下自 6 月 5 日以來最差單日表現，並領跌半導體族群。

美光財報前夕暴跌超 13% (圖：shutterstock)

市場關注美光將於週三盤後公布財報。由於美光是近一年 AI 熱潮下的主要受惠者之一，投資人將聚焦其對高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 需求及產業前景的展望，以評估 AI 投資熱潮是否仍具延續性。

科技股普跌之際，IBM (IBM-US) 週二逆勢上漲逾 5% 至每股 264.94 美元。摩根大通將其投資評等調升至「加碼」(Overweight)，認為軟體業務正持續提升經常性收入、利潤率及現金流。

傳 Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 已指示員工開發預測市場平台，引發市場對科技巨頭進軍線上博彩與事件預測業務的擔憂。消息曝光後，體育博彩平台 DraftKings (DKNG-US) 走跌 1.95%，投資人憂心 Meta (META-US) 未來跨足相關業務，可能加劇產業競爭壓力。

華爾街分析

全球股市週二遭遇大規模拋售，亞洲股市、歐洲股市接連下挫，美股亦集體收墨。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示，這波科技股修正並非由最新消息觸發，而是過去數週市場風險逐步累積後的結果。

他指出，近期市場開始重新評估 AI 產業鏈的成長前景，並質疑相關企業是否仍有足夠空間支撐目前的高估值。

瑞銀 (UBS) 策略師 Gerry Fowler 團隊則警告，AI 交易已出現明顯的「同一班車 (same bus)」現象，也就是大量資金集中於少數 AI 概念股，一旦市場情緒反轉，可能引發同步撤離。

瑞銀指出，市場對 AI 長期發展仍抱持信心，但部分避險基金已開始降低曝險部位，反映投資人對短期風險的警覺正在升高。

花旗策略師 David Chew 也指出，目前那斯達克市場的多頭部位無論在規模或獲利程度上都處於偏高水準。

他表示，由於大量投資人已累積可觀帳面獲利，一旦市場信心轉弱，獲利了結賣壓恐進一步放大波動。