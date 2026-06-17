鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-17 17:10

據《路透》等媒體報導，川普政府已推遲將中國人工智慧新創公司 DeepSeek、記憶體晶片龍頭長鑫存儲 (CXMT) 以及其他 100 多家中國企業列入美國貿易黑名單 (實體清單)。儘管跨部門委員會在去年就已批准將這些實體納入清單，但商務部至今仍未正式發布更新。

在這次延遲的名單中，DeepSeek 因其研發的低成本 AI 模型 (如 2025 年發布的 R1 模型) 而備受關注。美國官員指控這家公司支援中國軍事與情報活動，並涉嫌利用東南亞的空殼公司規避出口管制，以獲取受限的輝達 (NVDA-US) 晶片。

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另一家核心企業長鑫存儲 (CXMT) 則是中國最先進的 DRAM 製造商，此前已被美國國防部列為中國軍方公司。公司因涉及研發用於 AI 訓練的高頻寬記憶體 (HBM) 技術，被視為具有潛在的出口管制風險。

報導指出，目前約有超過 100 家公司被標記為國家安全風險並等待發布，其中至少 75 家涉及先進半導體製造、晶片設備和 AI 技術。

此次延遲被視為川普政府的刻意選擇，旨在避免在與北京進行敏感的貿易談判期間過度挑釁對方。

這也意味著，美國商務部工業與安全局自 2025 年 10 月以來，就未再更新實體清單，這象徵著十多年來最長的一次清單更新空窗期。