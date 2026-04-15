鉅亨網新聞中心
全球加密貨幣市場 14 日迎來一場震撼業界的公開對抗。波場（TRON）創辦人孫宇晨（Justin Sun）在社群平台 X 上發表一系列爆炸性言論，公開指控由美國總統川普家族創立的世界自由金融公司（World Liberty Financial，下稱 WLFI），在其代幣智慧合約中秘密嵌入了「後門黑名單功能」。
孫宇晨宣稱，這項功能賦予專案方單方面凍結、限制甚至沒收持有者資產的絕對權力，且全程無需理由、不具備追索權，嚴重違反了區中心化金融的核心精神。
這場紛爭的源頭可追溯至 2025 年 9 月，當時孫宇晨的數位錢包地址無預警被 WLFI 列入黑名單，導致其持有的 5.45 億枚已解鎖代幣及 24 億枚鎖定代幣全數遭到凍結，資產總值估計超過 1.07 億美元（約新台幣 34 億元）。
在沉寂七個月後，孫宇晨選擇選在此刻公開揭露此機制，並痛批自己是該隱藏功能的「第一個也是最大的受害者」，質疑專案方將私人意志凌駕於合約規則之上。
針對孫宇晨的強勢指控，WLFI 隨即發表聲明反擊，其應對態度極為強硬。WLFI 官方不僅對孫宇晨發出嚴厲的「停止侵權」函，更揚言要對其提起高達數十億美元的誹謗訴訟。
WLFI 發言人在聲明中直指孫宇晨是在「扮演受害者」，企圖透過毫無根據的指控來掩飾自身的不當行為，並在聲明結尾以強硬的「法庭見」作為預告。
身為幣圈最具影響力的代表人物之一，孫宇晨的資產實力不容小覷。根據彭博社於 2025 年揭露的報告顯示，孫宇晨個人持有高達 1.7 萬枚比特幣、22.4 萬枚以太幣以及 7 億枚 USDT 穩定幣，加上其持有的 600 億枚 TRX 代幣（佔全球供應量 63%），其身價於 2025 年 5 月一度達到 85 億美元，名列全球富豪榜第 368 名。
而 WLFI 則具有深厚的政治背景，該公司成立於 2024 年 10 月，成員包含川普及其三位兒子（小唐納、艾瑞克與巴倫），以及總統特使史蒂夫威特科夫父子。
這起案件不僅是兩大權勢集團的個人恩怨，更挑起了去中心化理念與金融監管合規之間的激烈衝突。隨著雙方準備步入法律訴訟，此案的最終裁決預計將為加密貨幣產業在合約權限與資產產權保護方面，立下關鍵的法律里程碑。
下一篇