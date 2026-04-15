鉅亨網新聞中心 2026-04-15 08:58

全球加密貨幣市場 14 日迎來一場震撼業界的公開對抗。波場（TRON）創辦人孫宇晨（Justin Sun）在社群平台 X 上發表一系列爆炸性言論，公開指控由美國總統川普家族創立的世界自由金融公司（World Liberty Financial，下稱 WLFI），在其代幣智慧合約中秘密嵌入了「後門黑名單功能」。

孫宇晨宣稱，這項功能賦予專案方單方面凍結、限制甚至沒收持有者資產的絕對權力，且全程無需理由、不具備追索權，嚴重違反了區中心化金融的核心精神。

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這場紛爭的源頭可追溯至 2025 年 9 月，當時孫宇晨的數位錢包地址無預警被 WLFI 列入黑名單，導致其持有的 5.45 億枚已解鎖代幣及 24 億枚鎖定代幣全數遭到凍結，資產總值估計超過 1.07 億美元（約新台幣 34 億元）。

在沉寂七個月後，孫宇晨選擇選在此刻公開揭露此機制，並痛批自己是該隱藏功能的「第一個也是最大的受害者」，質疑專案方將私人意志凌駕於合約規則之上。

針對孫宇晨的強勢指控，WLFI 隨即發表聲明反擊，其應對態度極為強硬。WLFI 官方不僅對孫宇晨發出嚴厲的「停止侵權」函，更揚言要對其提起高達數十億美元的誹謗訴訟。

WLFI 發言人在聲明中直指孫宇晨是在「扮演受害者」，企圖透過毫無根據的指控來掩飾自身的不當行為，並在聲明結尾以強硬的「法庭見」作為預告。

身為幣圈最具影響力的代表人物之一，孫宇晨的資產實力不容小覷。根據彭博社於 2025 年揭露的報告顯示，孫宇晨個人持有高達 1.7 萬枚比特幣、22.4 萬枚以太幣以及 7 億枚 USDT 穩定幣，加上其持有的 600 億枚 TRX 代幣（佔全球供應量 63%），其身價於 2025 年 5 月一度達到 85 億美元，名列全球富豪榜第 368 名。