鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-24 04:20

中國電商與雲端服務巨頭阿里巴巴週二 (23 日) 向美國聯邦法院提起訴訟，挑戰美國國防部 (Pentagon) 將其列入「中國軍事企業」(Chinese Military Companies) 名單的決定，並要求法院撤銷相關認定。

阿里巴巴向加州聖荷西聯邦法院提交訴狀指出，美國國防部本月稍早將其納入黑名單的決定「毫無事實與法律依據」，已對公司聲譽及商業合作關係造成重大損害。

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美國國防部於 6 月 8 日擴大「中國軍事企業」名單，新增多家中國企業後，名單總數增至 188 家。華府認為，中國軍方可能透過民間企業獲取技術與產業資源，以推動軍事發展，因此持續加強對相關企業的審查。

根據美方說法，阿里巴巴被認定為中國國防工業體系「軍民融合」(Military-Civil Fusion) 的參與者，理由是其與中國工業和信息化部存在關聯。此外，美國國防部也指稱阿里巴巴與中國國有資產監督管理委員會 (SASAC) 存在間接聯繫。

對此，阿里巴巴在訴狀中駁斥相關指控。

阿里巴巴表示，公司由獨立董事會治理，董事成員均無任何軍方背景，其產品與服務主要用於零售、物流及企業資訊科技領域，而非武器製造、國防工業或情報工作。

阿里巴巴強調，將其列為中國軍事企業的做法武斷且缺乏依據，公司因此蒙受難以彌補的損失。

阿里巴巴指出，對許多美國企業而言，阿里巴巴是進入中國市場的重要平台與合作夥伴。將阿里巴巴貼上「中國軍事企業」標籤，等同將公司描述為中國軍方的工具，並暗示其威脅美國國家安全。

訴狀指出，這項認定不僅損害阿里巴巴聲譽，也對其與美國客戶、供應商及商業夥伴的合作關係造成負面影響。

美國國防部發言人拒絕評論此案，表示國防部不會就進行中的訴訟發表意見。

根據美國近年通過的相關法規，自 2026 年起，美國國防部不得與列入黑名單的企業簽訂合約；自 2027 年起，也不得透過第三方向這些企業採購產品或服務。

不過，被列入名單並不代表企業遭到正式經濟制裁，而是限制其參與美國國防部採購業務。

其中，藥明康德已於 6 月 11 日向美國政府提起類似訴訟，要求撤銷相關認定。

這起案件也使美中科技與產業競爭再度延伸至司法領域，未來法院如何界定美國國防部對中國企業的認定權限，將成為市場關注焦點。