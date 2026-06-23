鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 02:00

《路透》周二 (23 日) 報導，美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 表示，受到川普政府推動的「最惠國價格」(Most-Favored-Nation, MFN) 藥價政策影響，公司未來在歐洲市場推出新藥時，將面臨更複雜的定價與給付談判環境。不過，禮來仍計劃在取得監管核准後，於 2026 年下半年至 2027 年初在歐洲及英國推出口服減重藥，並持續爭取納入公共醫療給付體系。

禮來國際事業執行副總裁 Patrik Jonsson 接受《路透》訪問時表示，在美國及阿拉伯聯合大公國陸續取得核准後，歐洲與英國將成為下一波重要上市市場。公司預計一旦獲得監管機關批准，便會盡快推出該款減重藥。

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Jonsson 指出，由於美國以外多數國家的肥胖症治療仍以患者自費為主，而非由公共醫療系統全面負擔，因此禮來將與遠距醫療 (Telehealth) 平台合作推廣產品，並透過電子商務平台及直接面向患者 (DTC) 等管道拓展市場，希望複製美國減重市場快速成長的成功經驗。

近年來，減重藥市場需求持續升溫，禮來也積極打造以消費者為核心的肥胖症治療業務。然而，隨著川普政府推動 MFN 藥價政策，跨國藥廠在海外市場的定價策略面臨更多挑戰。該政策旨在將部分美國藥品價格與其他國家支付價格掛鉤，以降低美國藥價負擔。

儘管政策增加不確定性，Jonsson 強調，禮來仍將在可能的情況下爭取公共醫療給付資格。他表示，公司目標仍是獲得公共保險覆蓋，但也坦言 MFN 政策將影響所有新藥上市計畫與定價談判。

禮來去年已與川普政府達成協議，承諾未來新藥將採用符合 MFN 原則的定價模式。Jonsson 表示，公司未來尋求的給付價格將依據其對 MFN 框架的解讀制定，也就是參考美國藥品淨價格，並依各國所得水準進行調整。