鉅亨網編譯段智恆 2026-06-23 23:30

儘管特斯拉今年股價表現不如 SpaceX 亮眼，累計下跌近 10%，但部分華爾街分析師認為，SpaceX 上市反而為特斯拉帶來新的投資敘事。隨著市場開始押注兩家公司未來整合的可能性，特斯拉股價近兩個交易日重返 400 美元關卡上方，即使 SpaceX 自 IPO 後漲勢明顯降溫。

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Tigress Financial Partners 投資長 Ivan Feinseth 表示，SpaceX 上市為特斯拉帶來新的「敘事催化劑」(narrative catalyst)。Roundhill Financial 執行長 Dave Mazza 則指出，相較於 SpaceX 上市前，他現在更相信兩家公司最終可能走向合併。

Mazza 認為，多年來投資人若想參與「馬斯克溢價」(Musk premium)，幾乎只能透過特斯拉，如今 SpaceX 成為另一個公開市場選項，而特斯拉股價能夠守住 400 美元之上，部分原因正是市場開始反映潛在併購溢價。

AI 布局成最大交集 合併傳聞持續升溫

從業務本質來看，特斯拉與 SpaceX 並非典型的合併對象。特斯拉核心業務涵蓋電動車、自動駕駛與人形機器人 Optimus；SpaceX 則專注火箭發射、衛星通訊以及火星探索計畫。

然而，兩家公司近年來最大的交集來自人工智慧 (AI)。

SpaceX 今年 2 月完成對 xAI 的整合，將 Grok 聊天機器人與社群平台 X 納入旗下版圖。同時，SpaceX 也與特斯拉合作推動名為 Terafab 的半導體製造計畫。市場普遍認為，未來 AI 模型訓練、資料中心建設與晶片開發都需要龐大資本支出，若兩家公司整合，將能共享資源並提升資金調度能力。

Wedbush 分析師 Dan Ives 甚至認為，SpaceX 與特斯拉明年完成合併的機率超過 80%。預測市場 Polymarket 則顯示，今年底前達成交易的機率約 39%。

不過，也有分析師對於合併時程持保留態度。Oppenheimer 分析師 Timothy Horan 認為，兩家公司最終整合並非不可能，但目前看不出馬斯克有急於推動交易的跡象。

估值落差成障礙 特斯拉股東盼等待更好價格

真正的挑戰在於估值。

目前特斯拉市值約 1.5 兆美元，而 SpaceX 雖自 IPO 高點回落，市值仍接近 2 兆美元。更令人關注的是，SpaceX 一年前估值僅約 4,000 億美元，今年 2 月併購 xAI 時估值約 1 兆美元，如今上市後一度衝上 2.6 兆美元，估值變化相當劇烈。

晨星 (Morningstar) 分析師 Seth Goldstein 指出，以目前情況來看，特斯拉股東未必願意接受以遠高於自身估值倍數收購 SpaceX。他認為，若 SpaceX 股價進一步回落至較合理水準，雙方股東接受交易的可能性將提高。

目前 SpaceX 股價約 155 美元，較 135 美元 IPO 價格仍有漲幅，但遠低於上市後高點。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 則指出，由於 SpaceX 的 IPO 文件並未提及相關併購計畫，因此短期內出現交易的可能性不高。此外，SpaceX 此次上市的重要目的之一便是籌集資金，而特斯拉本身現金流也未充裕到足以支撐大型收購，因此現在推動整合並不合理。

儘管如此，不少散戶投資人仍將兩家公司合併視為馬斯克商業版圖的終極布局。一些特斯拉投資人甚至選擇不買進 SpaceX，原因正是預期未來可能透過換股方式參與整合後的新公司。