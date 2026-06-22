鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 07:30

馬斯克旗下 SpaceX 在 6 月 12 日風光登陸那斯達克交易所後，旋即啟動首次公司債發行，展現這家橫跨火箭與 AI 領域巨擘的強勁財務實力。此次發債距 IPO 僅數日之隔，被視為重塑資產負債表的關鍵一步。

SpaceX 透過上市籌資 857 億美元，而創辦人馬斯克透過雙重股權結構，牢牢掌握公司 82% 的投票權。

‌



市場分析指出，選擇發債而非二次增發，意在避免稀釋現有股東權益，同時利用長期債務置換短期過橋貸款，為耗資巨大的擴張計畫提供「彈藥」。

根據最新財報，SpaceX 手持現金及等價物已突破 1008 億美元大關，成為全球資本最充裕的企業之一。

資金流向顯示，SpaceX 正全力押注 AI 與下一代運載火箭。除償還過橋貸款，公司剛與新創公司 Reflection AI 簽署一項價值高達 63 億美元的協議，將在馬斯克打造的「Colossus 2」超級資料中心提供算力支援。這筆交易凸顯 SpaceX 正將觸角從星艦發射延伸至尖端 AI 基礎設施。

儘管 SpaceX 未公開債券發行規模與利率細節，但市場普遍預期，憑藉其千億美元現金流與獨步全球的火箭回收技術，該公司將吸引大量機構投資者追捧。