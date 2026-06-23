鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-23 09:51

根據《巴隆周刊》報導，該股當日下跌近 7%，收在 119.50 美元，明顯低於今年 2 月以來提供支撑的 127 美元關卡；盤中一度下探 119.20 美元。

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根據道瓊市場數據，Palantir 先前最低收盤價為 118.46 美元，出現在 2025 年 5 月 12 日。

其他軟體股當天同樣表現低迷。Salesforce(CRM-US) 股價下跌 1%，連續第 14 個交易日收低，寫下歷史最長連跌紀錄。

分析人士指出，跌破 127 美元將向投資者發出訊號，顯示 Palantir 股價可能進一步下跌。

Palantir 股價已連續四個交易日下跌，累計跌幅達 10%，單月跌幅更高達 23%。目前該股 50 日均線約為 138 美元，200 日均線則約為 160 美元。

不過，Palantir 股價快速反彈的情況並非不可能。今年 4 月 10 日該股收在 128.06 美元，隨後展開連續五個交易日的上漲行情，累計漲幅達 12%。

儘管如此，受到市場對 AI 可能顛覆軟體產業的廣泛憂慮影響，在連續三年大幅上漲後，Palantir 股價今年表現吃緊，年內累計下跌 32%。與 2025 年 11 月 3 日創下的 207.18 美元歷史收盤高點相比，目前股價已下跌 41%。

相較之下，標普 500 指數與科技股雲集的那斯達克綜合指數今年以來分別上漲 9.3% 與 13%，表現明顯優於 Palantir。

儘管股價走勢疲弱，華爾街分析師對 Palantir 前景仍維持樂觀看法。該股平均評等為「加碼」，目標價為 189.87 美元，意味仍有 57% 的上漲空間。