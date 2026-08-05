鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-05 16:40

SpaceX宣示搶攻行動通訊市場 分析師：五年內難撼動美電信三雄 (圖:Shutterstock)

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SpaceX總裁蕭特威爾(Gwynne Shotwell)在財報電話會議上說：「我們向EchoStar取得的頻譜包含地面通訊用途，因此我們確實打算建立地面網路。」

她表示，公司將建置所需基礎設施，使Starlink成為「真正的行動通訊服務」，並預期可望從三大電信商手中搶下「相當多」客戶。

這是SpaceX首次清楚說明，未來將結合衛星網路與地面基地台，打造完整無線通訊服務，而不再只是目前於偏遠地區提供D2D(Direct-to-Device)衛星直連手機服務。

消息公布後，美國三大電信商股價盤後走低，Verizon跌約4%，AT&T跌約2.2%，T-Mobile跌約3%。

分析師：複製全美電信網路並不容易

Starlink目前仍是SpaceX最主要的獲利來源，也是支撐馬斯克投入AI、資料中心及新一代火箭研發的重要現金流。不過多數分析師認為，將Starlink發展成全美行動通訊服務仍需投入多年時間與龐大資本。

美國三大電信商過去30年投入數千億美元，購買頻譜、建置與升級基地台網路，並持續投入大量資金爭取與維繫用戶，這些優勢並非SpaceX短時間內可複製。

MoffettNathanson分析師Craig Moffett表示，除非Starlink能與既有電信商簽署虛擬行動網路業者(Mobile Virtual Network Operator, MVNO)合作協議，取得基本覆蓋能力，否則很難想像未來五年內，這種直接面向消費者推出的服務能與既有電信商競爭。

MVNO是指不自行建置全國行動網路，而是向既有電信商租用網路容量，再以自有品牌提供服務。

對於建置行動通訊網路所需成本，蕭特威爾並未透露具體金額，僅表示已有「非常新穎」的方法，用更具資本效率的方式完成網路建設。

New Street Research分析師David Barden指出，美國三大電信商合計持有約1000MHz頻譜，相較之下，SpaceX僅取得65MHz頻譜，「要試圖複製三十年來建立的地面網路，並不合理。」

部分投資人看好顛覆潛力

儘管市場普遍保守，仍有部分投資人認為，市場低估SpaceX對電信產業帶來的衝擊。Aptus Capital Advisors投資組合經理David Wagner表示，馬斯克在法說會提到，市場低估這項業務價值，「我完全認同這項看法。」

Wagner認為，相較於傳統電信商，SpaceX更具持續創新能力，未來可能快速改變產業競爭格局。