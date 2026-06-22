鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-23 07:50

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一 (22 日) 表示，在美國勞動市場仍維持穩定之際，聯準會 (Fed) 目前關注的核心問題是，高通膨究竟會持續停留在當前水準，還是會隨著關稅影響消退以及中東衝突緩解而逐步回落。

Fed古爾斯比示警服務通膨頑強 關注物價漲幅是否停留在3-4% (取自芝加哥聯準銀行)

古爾斯比接受 Marketplace 電台節目訪問時說：「我們一直面對遠高於目標水準的通膨問題，而且通膨走勢一直朝錯誤方向發展。」

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他說：「我一直在思考的是，有什麼證據能證明這波通膨只是暫時性的，並且最終會重新回到我們承諾的 2% 目標軌道上。」

認同華許淡化前瞻指引

Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 上周在決策會議後表示，在 19 名決策官員中，沒有人在 6 月會議上主張立即升息。

古爾斯比並未反駁這項說法，同時表示認同華許對「前瞻指引」的看法，認為 Fed 不應過度預告未來利率路徑。不過，他也坦言自己對通膨前景感到憂心。

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 4.2%，而 Fed 偏好的通膨指標、個人消費支出 (PCE) 物價指數 4 月的年增率則為 3.8%，均遠高於 Fed 的 2% 目標。

關鍵問題：通膨會停留在 3%-4% 嗎？

古爾斯比說：「關鍵問題在於，當通膨數字左邊是 3 或 4 時，我們究竟有多擔心它會持續停留在 3 或 4，而不是因為某些自然因素開始回落。」他認為，這將是決定貨幣政策的重要考量。

古爾斯比特別提到，服務業通膨居高不下，是目前最令他擔憂的現象。

他指出，服務價格上漲並非直接來自伊朗戰爭推升油價，也不是關稅導致商品價格上漲所造成，因此更值得警惕。

古爾斯比說：「部分通膨來自關稅，而在理論上，關稅屬於一次性衝擊。如果中東局勢獲得解決，部分通膨壓力也可能消失。」