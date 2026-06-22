鉅亨網編譯許家華 2026-06-23 05:30

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)周一 (22 日) 股價收跌約 5%，創下超過一年來最大單日跌幅，表現明顯落後那斯達克指數及其他科技巨頭。這也是該公司自 2025 年 5 月單日下跌約 7% 以來最嚴重的一次回檔，市場憂慮 AI 人才流失、模型商品化趨勢，以及公司龐大 AI 投資能否帶來足夠回報。

引發市場擔憂的導火線來自 Google 近期接連失去兩位重量級 AI 研究人才。首先是 Gemini 模型共同負責人、Google 工程副總裁 Noam Shazeer 於上周宣布離職並加入 OpenAI。

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Shazeer 原本是 Google 最具代表性的 AI 研究人員之一。他與 Daniel De Freitas 於 2021 年離開 Google 創辦 Character.AI，之後 Google 於 2024 年 8 月透過與 Character.AI 達成合作協議，將兩人重新延攬回 DeepMind 團隊。如今距離回鍋不到兩年，Shazeer 再度離開 Google，轉投 OpenAI 陣營。

市場原本已對 Google AI 人才流失感到不安，沒想到另一位重量級人物也在上周宣布出走。DeepMind 副總裁兼工程研究員 John Jumper 於上周五表示，將在任職九年後離開公司，轉赴競爭對手 Anthropic。

Jumper 是 AI 生物學領域的重要人物，與 DeepMind 執行長 Demis Hassabis 共同獲得 2024 年諾貝爾獎。他最知名的成就是共同開發 AlphaFold，這套 AI 系統已成功預測超過 2 億個蛋白質結構，大幅縮短生物醫學研究所需時間，被視為 AI 應用於科學研究的重要里程碑。

兩位核心研究員接連出走，正值 Google 全力推進 AI 戰略之際。數周前，Google 才在年度 I/O 開發者大會上發表多項新產品，包括 Gemini 3.5 Flash 模型以及 Gemini Spark AI Agent，試圖向市場展示其在生成式 AI 領域的技術實力與商業化進展。

然而，投資人目前更關注的是 AI 產業競爭格局是否正在改變。

微軟 (MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 日前接受《華爾街日報》專訪時表示，市場應降低對「AI 巨頭」的依賴，並直言 AI 模型市場正逐漸走向商品化(commoditized)。他的發言引發市場對整個 AI 產業護城河的重新思考。

若未來大型語言模型成本持續下降、各家產品差異縮小且可互相替代，市場將開始質疑科技企業龐大的 AI 資本支出是否真能建立長期競爭優勢，或只是持續侵蝕獲利能力。

Alphabet 正是這場質疑的核心對象之一。自 2025 年 10 月以來，公司已透過債券與股權市場累計籌集約 1410 億美元資金，用於擴建資料中心、採購 AI 晶片及發展完整的 AI 基礎設施。

Alphabet 一直向投資人強調，其從晶片、雲端平台、模型訓練到終端應用的垂直整合 AI 架構，將能帶來長期競爭優勢與穩定獲利。但隨著市場對 AI 模型商品化的討論升溫，投資人開始重新評估這套策略是否足以支撐如此龐大的資本投入。

雪上加霜的是，Google 旗下服務周一也傳出異常情況。部分用戶反映 Gmail 與 YouTube 出現服務中斷或連線問題，雖然事件未持續太久，但仍進一步打擊市場情緒。