鉅亨網編譯段智恆 2026-06-22 22:42

國際油價周一 (22 日) 走低，主因美國與伊朗和談傳出進展，加上華府宣布對部分伊朗石油出口提供 60 天豁免授權，市場預期波斯灣原油供應將逐步恢復，緩解先前因中東戰事引發的供應疑慮。

布蘭特原油期貨跌至每桶 78 美元附近，美國西德州中質原油 (WTI) 最活躍合約則徘徊在 74 美元左右。

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美國財政部稍早宣布，已核發一項為期 60 天的臨時許可，允許伊朗持續進行部分原油及石油產品的生產、運輸與銷售，並將此歸因於美伊在瑞士舉行的「富有成果」會談。

除了外交進展外，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運活動也出現回升跡象。儘管伊朗上周六宣稱再度關閉這條全球最重要的能源運輸航道，但航運數據顯示，周末期間仍有數百萬桶原油持續通過該海峽運往全球市場。

數據顯示，伊朗近期透過荷姆茲海峽公開出口的原油數量已升至戰爭爆發以來最高水準。同時，為刺激需求，伊朗也調降銷往中國的原油價格。中國目前仍是伊朗最主要的原油買家。

Sparta Commodities 研究主管 Neil Crosby 表示，市場正將荷姆茲海峽通行量視為觀察實體原油供應與外交進展的重要指標，而目前通行量增加的趨勢對市場而言具有正面意義。

隨著美伊雙方達成 60 天談判路線圖，並將在本周持續進行技術層級協商，市場對中東局勢降溫的期待進一步升高。卡達與巴基斯坦發布的聯合聲明指出，雙方正朝最終協議方向推進。

此外，波斯灣主要產油國也開始為增產做準備。科威特已撤銷先前發布的不可抗力通知，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 則通知客戶恢復自波斯灣裝載原油，並重新展開現貨原油標售。