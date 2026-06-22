鉅亨網編譯許家華 2026-06-23 05:50

國際油價周一 (22 日) 收盤重挫超過 3%，主因美國與伊朗在瑞士舉行新一輪會談後釋出正面訊號，加上荷姆茲海峽恢復通行、市場預期伊朗原油供應將重新流入全球市場，使先前因中東局勢升溫而引發的供應憂慮明顯降溫。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 2.67 美元，跌幅 3.31%，報每桶 77.90 美元。盤中一度因美國總統川普揚言可能重新對伊朗採取軍事行動，以及德黑蘭宣布再次關閉荷姆茲海峽，推升油價上漲至每桶 82.30 美元，但隨著談判進展曝光，漲勢迅速反轉。

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美國西德州中質原油 (WTI)7 月期貨周一到期，終場下跌 1.78 美元或 2.32%，收報每桶 74.82 美元；交易更活躍的 8 月合約則下跌 1.99 美元，收報 73.86 美元。

根據參與斡旋的外交人士透露，美國與伊朗高層官員周一已結束在瑞士舉行的首輪正式談判。此次會談始於周日，依據雙方上周達成的諒解備忘錄 (MOU) 展開，內容包括將原本自 4 月開始執行、但仍相當脆弱的停火安排至少再延長 60 天。

市場同時關注美國對伊朗石油制裁政策出現鬆動。美國財政部周一宣布核發一般性許可 (general license)，允許伊朗原產原油、石化產品及石油產品銷售至 8 月 21 日。分析人士指出，此舉等同於為伊朗石油出口打開新窗口，有助於增加全球供應量。

不過，伊朗外交部發言人巴格哈伊 (Esmaeil Baghaei) 接受官方通訊社 IRNA 訪問時表示，伊朗並未在周日與美國的會談中就核計畫進行談判，也未接受任何新的承諾，顯示雙方在核心爭議上仍存在明顯分歧。

供應面另一項重要消息來自伊朗原油出口恢復。瑞銀集團分析師 Giovanni Staunovo 指出，伊朗本月稍早因美國海軍封鎖而受阻的原油出口，目前已重新恢復。

Staunovo 表示，這些重新流入市場的伊朗原油將構成額外供給，有助於緩解市場對供應短缺的擔憂。

船舶追蹤數據顯示，周一已有兩艘油輪載運接近 200 萬桶原油順利通過荷姆茲海峽，顯示航運流量正逐步恢復。此前由於市場擔憂航道安全問題，周日通行量一度明顯下滑。

此外，阿拉伯聯合大公國 (UAE)、科威特及伊拉克過去一周也陸續向客戶提供更多原油供應，進一步強化市場對供給增加的預期。

另一方面，美國戰略石油儲備 (SPR) 上周庫存減少 905 萬桶，創下歷史第三大單周降幅。這是美國政府依照先前計畫釋出總計 1.72 億桶戰略儲備的一部分，希望透過增加市場供給壓低燃料價格。

沙烏地阿拉伯方面則持續減少出口。根據聯合組織資料倡議 (JODI) 最新數據，沙國 4 月原油出口量降至每日 399 萬桶，較 3 月的 497.4 萬桶大減近 20%，並創下歷史新低，也是連續第二個月下降。

伊拉克則計畫逐步恢復產能。該國石油部上游事務副部長周日表示，未來將逐步把原油產量提高至每日 420 萬至 430 萬桶水準。

澳盛銀行 (ANZ) 分析指出，未來四周內全球市場有機會恢復每日 200 萬至 300 萬桶供應量，其中初期增幅主要來自物流與航運恢復，而非實際產能提升。

ANZ 預估，若地區局勢保持穩定，2026 年第三季仍有額外每日 200 萬至 350 萬桶產能可望逐步恢復。不過，部分油田與基礎設施受損後，可能有每日 100 萬至 200 萬桶供應量永久或半永久性流失。