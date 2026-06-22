鉅亨網編譯段智恆 2026-06-22 21:00

石油巨擘雪佛龍 (CVX-US) 周一 (22 日) 宣布，已與微軟 (MSFT-US) 簽署為期 20 年的合作協議，將透過天然氣為位於美國德州西部的大型資料中心「Project Kilby」提供電力，凸顯人工智慧 (AI) 浪潮正推升科技業對穩定能源供應的需求。

微軟AI資料中心找上雪佛龍 簽20年供氣協議(圖：REUTERS/TPG)

根據雪佛龍公布的資訊，Project Kilby 預計耗電量接近 2.7GW，相當於約 200 萬戶家庭的用電規模。資料中心所需的大部分電力將來自雪佛龍合作夥伴 GE Vernova 提供的大型燃氣渦輪機，另一部分設備則由卡特彼勒 (Caterpillar) 供應，相關發電基礎設施將直接設置於資料中心園區內。

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該專案位於德州里夫斯郡 (Reeves County)，目前尚未正式動工。雪佛龍表示，預計將於今年稍晚做出最終投資決策，若計畫順利推進，資料中心最快可於 2028 年開始取得電力供應。

隨著生成式 AI 快速發展，微軟正積極擴建資料中心基礎設施，以支援龐大的運算需求。公司預計今年資本支出將達 1,900 億美元，較 2025 年增加 61%，顯示 AI 基建投資仍處於高速成長階段。

過去幾年，微軟主要透過再生能源採購來抵銷資料中心所產生的碳排放，並於 2024 年投資重啟賓州三哩島 (Three Mile Island) 核電廠，藉此取得穩定的低碳電力來源。然而，這次選擇與雪佛龍合作，代表微軟在發展 AI 業務的同時，也願意透過天然氣等傳統能源滿足日益攀升的電力需求。