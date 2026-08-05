鉅亨網新聞中心 2026-08-05 14:00

人工智慧（AI）競賽正從模型能力延伸至硬體終端，OpenAI 正押注一場高風險的產品革命。這家 ChatGPT 開發商與前蘋果首席設計師 Jony Ive 攜手打造新一代 AI 裝置，企圖重新定義消費者與 AI 互動的方式，但在產品問世前，已面臨來自蘋果 (AAPL-US) 的法律攻勢與市場質疑。

根據《財富》報導，2025 年 5 月，Ive 與 OpenAI 執行長 Sam Altman 在舊金山北灘一家咖啡館會面，引發外界高度關注。此前，OpenAI 宣布以約 65 億美元收購 Ive 創立的 AI 硬體新創公司 io Products，並將其團隊整合進公司，成立專責硬體部門。

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這項合作被視為 OpenAI 進軍消費電子市場的重要布局。Ive 曾與蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）打造 iPhone、iPod 等改變產業格局的產品，如今 OpenAI 希望借助他的設計能力，在 AI 時代打造下一款具顛覆性的個人裝置。

不過，這場合作尚未迎來成果，便遭遇重大挑戰。蘋果近期對 OpenAI 提起訴訟，指控公司挖角前員工並涉及商業機密外流，內容涵蓋供應鏈資訊、未公開產品細節與技術資料。雖然 Ive 並未被列為被告，但相關訴訟恐影響 OpenAI 硬體計畫的推進速度。

OpenAI 押注 AI 硬體，尋求掌握使用者入口

目前外界對 OpenAI 首款硬體產品的細節仍所知有限，市場消息指出，該產品可能類似智慧音箱，定位為具備主動互動能力的 AI 伴侶裝置，甚至可能搭載可活動機械結構，以提升人機互動體驗。

OpenAI 內部人士透露，首款硬體設計方向已確定，公司也同步開發多款 AI 硬體產品，希望建立完整產品線。

然而，OpenAI 投入硬體市場的目的並不只是推出一款暢銷產品。隨著 Google、Anthropic 等競爭者快速追趕，OpenAI 在大型語言模型領域的領先優勢正在縮小，因此硬體布局被視為公司掌握消費者入口的重要戰略。

透過專屬裝置，OpenAI 能讓使用者直接接觸旗下 AI 模型，而非依賴手機作業系統或第三方平台。即使未來模型性能差距縮小，硬體仍可能成為維繫使用者黏著度的重要工具。

Moor Insights & Strategy 分析師指出，OpenAI 進入硬體市場的核心原因，在於希望「掌控完整使用體驗」，但最大的挑戰仍是打造出足以讓消費者願意購買的新產品。

Jony Ive 再戰硬體設計，能否複製蘋果神話成未知數

Ive 在蘋果時期以極致簡約設計聞名，他與 Jobs 合作近 15 年，建立了蘋果產品注重細節與美學的品牌形象。

熟悉 Ive 的人士表示，他對設計品質要求極高，經常投入大量時間反覆修改產品細節，也十分重視作品是否符合自身理念。

目前 Ive 雖未正式加入 OpenAI，但他透過自己的設計公司 LoveFrom 負責 OpenAI 硬體產品的整體設計方向，而原 io 團隊則負責工程與開發工作。

這種跨公司合作模式匯集了工業設計、機械工程等不同領域人才，但也可能造成決策流程複雜化。分析人士認為，OpenAI 需要在創意與執行效率之間取得平衡。

外界也關注，Ive 是否能在離開蘋果後，再次打造改變產業的產品。畢竟，蘋果成功背後不僅依靠設計，更仰賴完整供應鏈、製造能力與高度整合的企業文化。

AI 硬體市場曾多次失敗，隱私成最大障礙

OpenAI 並非唯一探索 AI 硬體的科技公司。包括蘋果 (AAPL-US) 、Meta(META-US) 、Google(GOOGL-US) 等巨頭，都在尋找下一代 AI 終端形式，希望突破智慧手機市場限制。

但過去已有多款 AI 硬體產品遭遇失敗。例如 AI 穿戴裝置 Humane 推出的 AI Pin，以及新創公司 Rabbit 推出的 Rabbit R1，上市後均未達市場期待。

業界認為，AI 硬體最大的挑戰在於產品定位尚未明確。企業正在探索穿戴式設備、智慧眼鏡、機器人，以及具備 AI 代理能力的新型終端。

除了功能之外，隱私問題也是消費者是否接受 AI 裝置的關鍵。

若 AI 設備需要長時間聆聽環境聲音，使用者可能擔心裝置是否正在錄音或收集私人資訊。分析人士指出，即使產品設計精美，若缺乏消費者信任，仍可能難以成功。

OpenAI 執行長 Altman 曾表示，這款裝置希望降低智慧手機帶來的注意力分散問題，讓 AI 逐漸成為使用者生活中的長期夥伴。

不過，Altman 過去也曾因管理爭議受到質疑，這可能進一步影響消費者對 AI 硬體產品的信任。

分析指出，硬體開發需要建立完整供應鏈、製造流程與量產能力，對缺乏消費電子經驗的 OpenAI 而言，本身就是巨大挑戰。

與此同時，蘋果在訴訟中指控，多名前員工加入 OpenAI 後帶走涉及供應商、承包商與未公開產品的資訊。

對此，OpenAI 則回應，公司並未發現任何支持商業機密竊取的證據，並強調員工有自由選擇工作場所的權利。

法律專家認為，訴訟不太可能直接終止 OpenAI 硬體計畫，但可能迫使公司重新調整團隊配置、文件管理與供應鏈安排，進而造成開發延遲。

OpenAI 要成為硬體巨頭，必須同時做到創新與超越

對 OpenAI 而言，AI 硬體仍是一場高風險賭局。雖然大型語言模型快速進步，但消費者真正願意每天使用的新型 AI 裝置，尚未誕生。

這也可能成為 Ive 發揮優勢的領域。其設計公司 LoveFrom 強調「用心打造產品」，曾投入大量時間研究與打磨設計流程。

Ive 過去曾表示，創造一款與眾不同的產品並不困難，真正困難的是打造一款「更好的產品」。

如今，OpenAI 必須證明的不只是能做出一款不同於智慧手機的新裝置，更要證明這款產品足以改變人們使用科技的方式。