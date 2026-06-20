鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-20 13:30

根據《路透》報導，艾司摩爾透過電子郵件回覆《路透》的聲明中表示：「艾司摩爾從未向中國運送過 EUV 曝光機，也未曾向中國出貨任何專為 EUV 曝光機設計的零件、模組或設備。」

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《彭博》稍早報導指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對於艾司摩爾的極紫外光微影設備可能已流入中國、違反美國主導的出口管制措施表達關切。

報導補充稱，盧特尼克在一系列會議中，向艾司摩爾的高層主管提出了上述疑慮。

對此，艾司摩爾則表示，公司已駁斥有關違反對中出口管制規定的指控，並強調其「始終根據出口管制政策的任何變化調整業務，以遵守所有新規定」。艾司摩爾最先進的 EUV 曝光機體積約與一輛校車相當，重量達 180 公噸。

荷蘭外交部則在透過電子郵件發出的聲明中表示：「在半導體製造設備出口方面，荷蘭依據明確的規則與管制清單執行管理，相關規範建立於歐盟『兩用物品出口管制規章』（Dual-Use Regulation）及額外的國家措施之上。」

該部門表示：「所有明確受到這些規範涵蓋的設備、零件及技術，都必須取得許可證。」並補充指出，荷蘭政府對此政策執行極為嚴格，且「在必要時將採取介入措施」。

今年 4 月，美國政府提出一項法案，要求美國盟友與美國的出口管制措施保持一致，以限制中國製造先進半導體的能力，而艾司摩爾的設備也被點名納入相關法案內容。