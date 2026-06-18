鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-19 07:13

國際油價周四 (18 日) 低於每桶 80 美元，以達成永久和平為宗旨的美伊臨時協議開始實施，美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，周三晚間有載運超過 1200 萬桶石油的油輪通過，緩解原油供給疑慮。

〈能源盤後〉美伊停戰臨時協議生效 油價失守80美元 (圖:Reuters/TPG)

布蘭特原油期貨收盤微漲 30 美分，收在每桶 79.85 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 19 美分，收在每桶 76.60 美元。

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自美國和伊朗周四宣布達成協議以來，油價回跌超過 11%。

范斯周四表示，美國總統川普和伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 周三簽署的了解備忘錄 (MoU) 規定的 60 天談判窗口期已經正式啟動，前一晚就有載運超過 1200 萬桶石油的油輪通過荷姆茲海峽。

根據協議內容，伊朗須在未來 60 天內允許船舶免繳通行費穿越荷姆茲海峽，而美國則必須解除對伊朗的海上封鎖。

他說：「這是衝突爆發以來的高點。伊朗已連續兩晚未對荷姆茲海峽內的船舶開火，到目前為止，他們正在履行承諾。」

范斯進一步指出：「在封鎖方面，美軍中央司令部 (CENTCOM) 已允許超過 12 艘船舶通過海上封鎖，因此我們也正在履行協議初期階段的承諾。」美軍中央司令部隨後宣布正式結束對伊朗的海上封鎖。

不過，航運追蹤機構 Kpler 表示，截至周四上午，尚未觀察到船舶流量明顯增加。僅有三艘載運約 600 萬桶原油的沙烏地油輪出現在阿曼灣，而在伊朗戰爭爆發前，每天約有超過 100 艘船舶通過荷姆茲海峽，其中數十艘為油輪。

Kpler 大宗商品研究主管 Matt Smith 說：「閘門並沒有完全打開，目前也還沒有出現大規模船舶撤離。」航運業者似乎仍對穿越荷姆茲海峽抱持觀望態度。

資深能源分析師警告，即使荷姆茲海峽恢復通航，也未必能立即解決當前龐大的供應中斷問題。

Rapidan Energy 總裁 Bob McNally 表示，今年稍晚公布的數據可能顯示，全球石油供應與庫存已出現巨大的缺口，市場終將面對這項現實。

曾任前總統小布希高級能源顧問的 McNally 認為，美伊協議本質上更像是一項暫時停火安排，「這不過是一筆昂貴的贖金支付，用來換取至少 6500 萬桶被困在荷姆茲海峽內的原油。」

他表示，川普希望透過這項協議，讓波斯灣阿拉伯產油國提高產量，以避免市場原先擔憂的夏季供應短缺。