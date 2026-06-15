〈能源盤後〉川普宣布美伊簽署停戰協議 原油暴跌近5%創三個月新低

鉅亨網編譯許家華 2026-06-16 06:10

國際油價周一 (15 日) 重挫近 5%，跌至三個多月來最低水準。市場押注美國與伊朗即將結束持續數月的戰爭衝突，並重啟攸關全球能源供應命脈的荷姆茲海峽，使過去幾個月累積的地緣政治風險溢價迅速消退。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 8 月期貨收跌 4.16 美元，跌幅 4.76%，收在每桶 83.17 美元；美國西德州中級原油(WTI)8 月期貨下跌 4.13 美元，跌幅 4.87%，收在每桶 80.75 美元。兩大指標原油均創下 3 月 4 日以來最低收盤價。

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市場拋售潮起因於美國總統川普宣布，美國與伊朗已簽署一份旨在結束戰爭並重啟荷姆茲海峽航運的諒解備忘錄 (MOU)。根據美國官員透露，該文件由川普、副總統 JD Vance 以及伊朗國會議長 Mohammad Bagher Qalibaf 共同簽署。

消息指出，雙方預計於本周五在瑞士日內瓦舉行正式簽署儀式。伊朗半官方媒體《Mehr News》則報導，協議草案要求在 30 天內於伊朗安排下重新開放荷姆茲海峽。

BOK Financial 資深副總裁 Dennis Kissler 表示，隨著大量石油供應可能重新回到市場，目前油價下跌具有合理性。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，承載全球約 20% 的石油與液化天然氣 (LNG) 供應。自衝突爆發後，該水道已中斷超過 3 個月，導致全球市場損失數百萬桶石油與天然氣供應，也成為推升油價的重要因素之一。

隨著停火與重啟航道的消息傳出，伊朗也開始調整出口策略。伊朗國家石油公司 (NIOC) 周一宣布，將 7 月銷往亞洲買家的輕質原油官方售價 (OSP) 調降至較阿曼 / 杜拜原油均價溢價每桶 7.15 美元，低於前一個月的 13 美元溢價，顯示伊朗正準備重新爭奪亞洲市場份額。

華爾街也迅速下修油價預測。花旗集團 (C-US) 周一將 2026 年第三季與第四季布蘭特原油平均價格預估分別下調至每桶 75 美元與 70 美元，理由是荷姆茲海峽恢復通航後，全球能源供應將逐步正常化。

不過，多位分析師提醒，市場仍面臨供應恢復速度的不確定性。Sparta Commodities 研究主管 Neil Crosby 表示，要讓油輪供應鏈重新運作、產油設施全面復工並不容易。此外，在保險公司尚未確認風險降低之前，部分船東可能不願立即將船舶重新調回波灣地區。

投資人目前也密切觀察中東主要產油國恢復生產與出口的進度，以及戰後基礎設施修復情況。

根據國際能源總署 (IEA) 估計，目前全球約有 1,400 萬桶原油日產量處於停擺狀態，相當於全球石油需求約 14%。產業人士認為，完全恢復戰前的生產與煉油能力可能需要數周、數月甚至數年時間。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 指出，較低的商業庫存水位、產能恢復速度緩慢以及各國重新補充戰略石油儲備，都將在較長期內為油價提供支撐。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，由於波灣地區供應中斷，全球主要經濟體石油庫存正朝向 2003 年以來最低水準邁進。

美國能源部 (DOE) 周一公布的最新數據顯示，美國戰略石油儲備 (SPR) 已降至 3.403 億桶，創 1983 年以來最低水準。單周減少 890 萬桶，為歷史第三大降幅。這項庫存下降是美國政府執行釋放 1.72 億桶戰略儲油計畫的一部分。

雖然油市對停火消息表現樂觀，但中東地區緊張局勢尚未完全解除。以色列國防部長 Israel Katz 表示，以軍將無限期駐留於黎巴嫩、敘利亞及加薩部分安全區域，以保護邊境及以色列定居點安全。

此外，伊朗核計畫的未來安排仍是後續談判的核心議題之一。知情人士指出，美伊雙方未來 60 天內將針對核計畫、制裁解除及區域安全問題展開更全面談判。

歐洲四大國 (E4) 包括英國、法國、德國與義大利周日也表態，若伊朗在核計畫問題上採取具體措施，願意考慮解除部分制裁。市場認為，若後續談判取得進展，將進一步增加伊朗石油重返國際市場的可能性。