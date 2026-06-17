〈能源盤後〉利空交鋒 油價反彈近1% 川普揚言恢復轟炸 IEA示警供應過剩

鉅亨網編譯許家華 2026-06-18 05:48

國際油價周三 (17 日) 收高近 1%，市場消化美國總統川普對美伊停火協議發表的強硬言論，同時評估中東局勢仍存在的不確定性。不過，國際能源總署 (IEA) 警告未來數年全球石油供給增速將遠超需求增長，供應過剩風險正在升高，抑制油價進一步上漲空間。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤上漲 0.59 美元，漲幅 0.75%，報每桶 79.55 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 0.74 美元，漲幅 0.97%，收報每桶 76.79 美元。

‌



市場情緒受到川普最新談話影響。川普表示，美國與伊朗正在討論的諒解備忘錄 (MOU) 尚未成為最終協議，若伊朗未能符合美方要求或表現不當，美國仍可能恢復對伊朗的轟炸行動。

美國與伊朗雙方日前表示，已就結束戰爭以及重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 達成原則性共識。不過，川普周三的發言顯示，相關協議距離最終落實仍存在變數。

City Index 與 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，目前美國與伊朗局勢仍存在一定程度的不確定性，在油價經歷過去數日大幅回落後，出現技術性反彈屬合理現象。

中東地區緊張情勢亦未完全解除。以色列周三持續對黎巴嫩南部多個城鎮發動空襲與炮擊。黎巴嫩安全消息人士指出，黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 也向以軍目標發動兩次無人機攻擊。

根據目前討論中的協議內容，以色列與伊朗支持的真主黨武裝組織將停止敵對行動，藉此降低區域衝突進一步升級的風險。

供給面方面，美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至上周，美國商業原油庫存已連續第 10 周下降。在需求強勁帶動下，美國原油總庫存降至 1985 年以來最低水準。

EIA 指出，伊朗戰爭持續擾亂全球能源供應鏈，促使美國及其他國家持續動用戰略儲備與商業庫存，以穩定市場供應。

Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 表示，全球主要經濟體正透過釋放戰略石油儲備以及商業庫存，試圖減輕中東局勢對能源市場造成的衝擊。

然而，長期而言市場更關注供應過剩問題。

IEA 在首次發布的 2027 年石油市場展望中指出，全球石油市場未來可能出現顯著供給過剩。該機構預估，全球石油供應量將增加每日 800 萬桶，但同期需求僅增加每日 200 萬桶，意味供給增幅將是需求增幅的四倍。

若以目前預估推算，全球市場可能形成每日約 600 萬桶的結構性供應過剩，對未來油價構成長期壓力。

IEA 同時指出，美伊協議若能順利落實，將為各國提供補充耗損庫存與重建戰略石油儲備的機會。

Empire FX 研究分析師 Crispus Nyaga 表示，市場可能低估了未來新增供給對油價造成的衝擊程度。

儘管市場開始討論供應過剩風險，但能源產業人士認為，即使美伊衝突正式結束，全球能源體系恢復至戰前生產與煉油能力水準，仍可能需要數周、數月，甚至數年時間。