鉅亨網編譯許家華 2026-06-13 06:22

國際油價周五 (12 日) 大幅下跌，市場押注美國與伊朗即將達成終結波斯灣衝突的和平協議，帶動供應中斷風險快速降溫。布蘭特原油 (Brent) 收盤跌逾 3%，創下 3 月初以來最低水準；美國西德州中質原油 (WTI) 也跌至近兩個月低點。市場焦點已從戰爭風險轉向協議細節，以及荷姆茲海峽何時恢復正常通航。

布蘭特原油 (Brent) 期貨周五收跌 3.05 美元，跌幅 3.37%，報每桶 87.33 美元，創 3 月 5 日以來最低收盤價；WTI 原油期貨下跌 2.83 美元，跌幅 3.23%，收報 84.88 美元，為 4 月 17 日以來最低水準。若以全周計算，Brent 與 WTI 分別下跌約 6.2% 與 6.3%，創近期最大單周跌幅之一。

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市場拋售原油的主因，在於美伊談判出現重大進展。根據路透引述西方消息人士報導，美國與伊朗最快可能於周日簽署一份諒解備忘錄 (Memorandum of Understanding)，作為結束歷時約三個月衝突的第一步，目前瑞士日內瓦被視為最可能的簽署地點。

美國官員透露，雙方已接近完成協議文本，成功機率約達 80% 至 85%。協議核心內容包括重啟荷姆茲海峽航運、解除部分對伊朗石油出口限制，以及展開後續 60 天的核子與經濟議題談判。不過伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araqchi) 表示，備忘錄尚未正式簽署，內容仍有變動空間。

此前，美國總統川普周四取消原定對伊朗的空襲計畫，進一步強化市場對外交解決方案的期待。伊朗官方媒體則透露，最終協議將聚焦核計畫與經濟制裁問題，飛彈計畫並不在談判範圍內。伊朗國營通訊社 (IRNA) 則表示，備忘錄簽署後，雙方將啟動為期 60 天的核談判程序。

荷姆茲海峽的未來動向成為市場最關注焦點。這條連接波斯灣與阿曼灣的戰略水道，平時承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣 (LNG) 運輸量。伊朗日前曾宣布全面封鎖海峽，並警告將攻擊任何試圖通行的船隻，導致全球能源市場一度陷入恐慌。

然而，美軍表示商業船舶仍有部分通行，市場目前普遍預期，一旦和平協議正式落地，荷姆茲海峽將逐步恢復正常運作，大量中東原油供應也可望重新流向國際市場。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 指出，市場目前完全由新聞標題主導交易，投資人愈來愈相信最終協議將達成，並促使荷姆茲海峽重新開放。不過他提醒，即使協議簽署，全球原油庫存仍處於偏低水位，供應恢復也需要時間，因此油價未必立即回到戰前水準。

ING 分析師則警告，若 7 月底前原油出口仍無法明顯恢復，全球低庫存與夏季旺季需求可能再次推高油價。他們預估，在最悲觀情境下，布蘭特原油仍有機會重新衝向每桶 120 至 130 美元。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 則認為，和平協議來得正是時候。他指出，若供應持續受阻，全球部分地區很快就會面臨實質性的能源短缺問題。

另一方面，供需基本面也正在轉弱。石油輸出國組織 (OPEC) 最新月報連續第二個月下調 2026 年全球石油需求成長預測，從原先的 117 萬桶 / 日下修至 97 萬桶 / 日，反映高油價與戰爭對需求造成壓力。

不過 OPEC 對長期需求仍維持樂觀態度。該組織預估 2027 年全球石油需求將增加 173 萬桶 / 日，較前次預測再上調 19 萬桶 / 日，顯示其認為地緣政治衝擊屬於短期現象，全球能源消費終將回到成長軌道。