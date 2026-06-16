〈能源盤後〉荷姆茲海峽重啟有望！油價連跌兩日共挫逾10% 創3個月新低

鉅亨網編譯許家華 2026-06-17 05:52

受中東局勢降溫與荷姆茲海峽重新開放前景激勵，國際油價周二 (16 日) 連續第二個交易日大跌約 5%，雙雙跌至近 3 個月低點。市場消化美國與伊朗之間擬議中的臨時協議內容，預期全球石油供應風險將大幅下降。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 4.21 美元或 5.1%，報每桶 78.96 美元；西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 4.70 美元或 5.8%，收報每桶 76.05 美元。這也是布蘭特原油自 3 月 2 日以來、WTI 自 3 月 4 日以來最低收盤價。

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回顧本輪衝突爆發前一天的 2 月 27 日，布蘭特原油收於每桶 72.48 美元，WTI 則報 67.02 美元。自美伊戰爭於 2 月 28 日爆發以來，市場一度因荷姆茲海峽封鎖風險而大幅推升油價，但如今風險溢價正快速消退。

瑞穗證券能源期貨主管 Bob Yawger 指出，原油價格正迅速下滑，主要原因在於市場普遍預期荷姆茲海峽即將重新開放。戰爭爆發前，全球約 20% 的石油供應需經由該海峽運輸，因此其通航狀況對國際能源市場具有關鍵影響。

根據周二陸續曝光的協議內容，美國總統川普表示，協議將確保德黑蘭無法取得核武器；美國官員則透露，協議簽署後將允許伊朗恢復石油出口。

知情人士指出，該協議除將 4 月宣布的脆弱停火再延長 60 天外，也將促成荷姆茲海峽重新開放。自美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗實質上已對該海峽航運實施封鎖措施。

不過，市場對協議最終能否落實仍存疑慮。多位能源與地緣政治專家警告，即使停火協議達成，航運、保險與能源出口恢復正常仍可能需要數周時間。另一方面，伊朗支持的黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 也表示，除非以色列撤出黎巴嫩，否則伊朗不太可能簽署最終核協議。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，目前市場對和平方案成功的信心相當高，但對於戰後賠償、制裁解除以及核問題等核心爭議卻關注不足，而這些問題恰恰是本次衝突爆發的根本原因。

隨著停火框架逐漸成形，多家華爾街投資銀行同步調降油價預測，包括高盛、摩根士丹利與花旗等機構均認為未來供應風險將顯著下降。

除了中東局勢外，全球經濟前景疲弱也對油價形成壓力。作為全球第二大經濟體的中國，5 月經濟數據顯示復甦動能持續分化，其中原油加工量年減 9.1%，降至近 4 年來最低水準，反映工業活動與能源需求仍面臨挑戰。

市場同時關注俄烏戰爭可能出現的轉機。川普周二表示，與 Volodymyr Zelenskyy 會談成果良好，並呼籲俄羅斯與烏克蘭盡快達成和平協議。此番言論也讓七大工業國集團 (G7) 領導人對未來停戰抱持審慎樂觀態度。

若俄烏衝突獲得解決，部分對俄制裁可能解除，進一步增加俄羅斯石油出口。根據美國能源資料，俄羅斯 2025 年為全球第三大原油生產國，僅次於美國與沙烏地阿拉伯。

貨幣政策方面，市場預期美國聯準會 (Fed) 將在 2026 年剩餘時間維持利率不變，與年初預期兩度降息的看法形成鮮明對比。投資人認為，在通膨風險仍高且勞動市場維持韌性的情況下，Fed 短期內缺乏降息空間。

另一方面，日本央行周二將利率提高至 31 年來最高水準。市場擔憂全球主要央行維持高利率環境，將進一步抑制經濟成長與能源需求。

供需面上，投資人正等待美國石油協會 (API) 與美國能源資訊署 (EIA) 即將公布的最新庫存報告。市場預估，截至 6 月 12 日當周，美國原油庫存將減少 460 萬桶。

若預測成真，將是美國原油庫存連續第 8 周下降，創 2025 年 1 月以來最長連續去庫存紀錄。不過，該數字仍低於去年同期的 1,150 萬桶降幅，也高於過去 5 年同期平均 230 萬桶的降幅。