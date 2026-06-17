鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-18 02:12

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後，首次主持聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，決策官員週三 (17 日) 一致同意將聯邦基金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75% 不變，符合市場預期。不過，最新點狀圖取消先前對今年降息的預期，並顯示年底前仍存在升息可能，反映決策官員對通膨前景轉趨謹慎。

Fed維持利率不變 聲明大幅精簡 刪除偏向「降息」措辭 (圖：shutterstock)

聲明大幅精簡 刪除偏向寬鬆措辭

‌



最新聲明僅有約 130 個字，較 4 月會議後的 341 字大幅縮減，刪除了市場視為偏向未來降息的前瞻指引措辭，僅簡要描述經濟現況，並重申控制通膨的承諾。

聯準會表示，美國經濟在中東衝突帶來的不確定性下仍保持穩健擴張，生產力與企業資本支出強勁，就業增長與勞動力供給大致同步，失業率變化不大。

聲明並指出，通膨仍高於 2% 目標，部分原因在於包括能源在內的特定產業遭遇供應衝擊，推升價格上漲，聯準會將致力恢復價格穩定。

點狀圖取消今年降息預期 升息可能重新浮現

最新利率預測顯示，決策官員已撤回先前對今年降息的預期，將可能的降息時間延後至 2027 年及 2028 年。

點狀圖顯示，2026 年底聯邦基金利率中位數預估為 3.8%，高於目前利率水準約 0.16 個百分點，意味著若通膨持續升溫，進一步升息仍是政策選項之一。

官員們維持長期利率估值在 3.1%。

通膨預測上修 經濟成長預估下調

聯準會同步調整經濟展望。

官員將 2026 年整體通膨預測由 3 月的 2.7% 上修至 3.6%，核心通膨預估也由 2.7% 提高至 3.3%，反映伊朗戰爭引發的能源價格衝擊可能帶來更持久的通膨壓力。

另一方面，2026 年美國經濟成長率預估由 2.4% 下調至 2.2%，失業率預測則由 4.4% 略降至 4.3%，顯示勞動市場依然維持韌性。

華許似乎未提交利率預測 引發外界關注

值得注意的是，本次經濟預測摘要 (SEP) 共有 19 名與會者，但僅 18 人提交利率及經濟預測。

18 人提交利率及經濟預測 (圖：FOMC 官網)

由於點狀圖採匿名方式呈現，外界無法確認缺席者身分，但市場普遍預期，新任主席華許可能選擇不參與預測編製。

華許過去曾公開批評點狀圖及聯準會前瞻指引制度，並質疑失業率、通膨與經濟成長預測的參考價值，部分市場人士甚至猜測，他未來可能推動取消點狀圖制度。

資產負債表政策維持不變

在資產負債表方面，聯準會重申將維持銀行體系「充足準備金」政策，顯示短期內並無縮減持債規模的計畫。

聯準會目前資產負債表規模約 6.7 兆美元。儘管華許過去曾主張加速縮表，但此次會議並未釋出相關訊號。

市場押注今年不降息

根據芝商所 (CME) FedWatch 工具，市場預期與聯準會最新展望大致一致，目前已不再押注 2026 年降息，反而預估年底前有機會升息 1 碼。

在勞動市場持續強勁、通膨再度升溫，以及中東衝突推升能源價格的背景下，聯準會政策重心已由降息轉向防範「第二波」通膨風險。

New Century Advisors 首席經濟學家 Claudia Sahm 表示，市場目前的反應主要來自點狀圖比預期更加鷹派，通膨情勢已經出現明顯變化。