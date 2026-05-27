鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-28 05:48

聯準會 (Fed) 官員再度釋出「偏鷹」訊號，擁有永久聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 週三 (27 日) 表示，美國通膨正朝錯誤方向發展，若未來通膨降溫速度不如預期，美國央行已準備好再次升息，凸顯決策官員對物價壓力持續升溫的憂慮。

庫克當天在史丹佛大學演說時指出，經歷長達五年的高通膨環境後，她特別擔心高物價已逐漸內化至企業定價與薪資談判機制之中。

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她表示：「若預期中的通膨降溫未能及時出現，我已準備好支持升息。」

不過，庫克目前仍傾向維持利率不變，並預期未來幾個月通膨有望回落，同時美國就業市場也可望保持穩定，因此現階段沒有降息必要。

庫克指出，即便能源價格只是短期上漲，也可能對中期通膨造成影響。企業可能將更高的能源成本反映在商品售價上，勞工則可能在薪資談判中要求更高薪資，進一步推升通膨壓力。

除了能源問題外，庫克也點名 AI 投資熱潮可能成為新的通膨來源。她表示，在大規模 AI 資本支出帶動下，晶片、高科技設備與軟體價格明顯上升，過去一年電價與水價也同步上漲約 5%。

市場目前正高度關注週四即將公布的美國 4 月個人消費支出物價指數 (PCE)。PCE 是聯準會最重視的通膨指標，市場預估，在能源價格攀升帶動下，4 月 PCE 年增率可能逼近 4%，核心 PCE 年增率則預估升至 3.3%，將創 2023 年以來新高。

另一位聯準會官員、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週三在日本接受訪問時也警告，目前通膨風險已高於就業市場惡化風險，中東戰爭帶來的「通膨衝擊波」可能持續擴散至全球經濟。

債市也開始反映市場對升息風險升溫的預期。