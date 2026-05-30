鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-30 12:22

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週五 (29 日) 表示，他週四與新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 共進早餐，他還公開批評聯準會 (Fed) 的前瞻指引 (Forward Guidance) 機制，認為聯準會長期發布的經濟預測不僅準確度有限，甚至可能誤導市場。

100% 支持取消 Fed 前瞻指引

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貝森特對貨幣政策發表了看法，他強烈支持聯準會放棄將明確的前瞻性指引作為核心溝通工具的決定，甚至直言聯準會的《經濟預測摘要》(SEP) 已成為一種「令人尷尬的存在」，主張應予以廢除。

貝森特指出，2010 年至 2016 年間，聯準會對未來兩年美國國內生產毛額 (GDP) 成長率的預測累計高估達 7.6%，平均誤差約 1.1 個百分點。由於當時美國 GDP 平均增速僅約 2%，代表預測誤差規模接近實際成長率的六成。

在通膨預測方面，聯準會同樣出現明顯偏差。聯準會對 2021 年個人消費支出物價指數 (PCE) 通膨率的預測誤差高達 4 個百分點，凸顯長期預測的侷限性。

貝森特表示，市場過度依賴聯準會發布的預測數據與點狀圖 (Dot Plot)，反而可能扭曲投資判斷。決策者應更重視即時經濟數據，而非試圖預測未來數年的經濟走勢。

事實上，在出任財政部長之前，貝森特便長期對聯準會的政策指引抱持懷疑態度。市場人士透露，他過去擔任避險基金經理期間，甚至經常採取與聯準會政策預測相反的交易策略。

貝森特的觀點也與現任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 長期主張的方向一致。

華許過去便多次批評聯準會過度依賴前瞻指引與長期經濟預測，主張政策制定應更加聚焦即時經濟數據，而非依賴多年期預測模型。華許已於 5 月 22 日正式宣誓就任聯準會主席，並獲聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一致推選為主席。

關於降息

週五在白宮記者會，被問到是否曾向華許施壓要求降息時，貝森特並未直接回答，而是提及自己過去與前任聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 的互動。

貝森特回應：「我曾與鮑爾主席共進早餐 41 次，但我從來沒有這麼做過。」

他並未進一步說明細節。美國總統川普過去曾多次公開敦促鮑爾調降利率，以支持經濟成長。

關於強勢美元

貝森特駁斥了他所說的關於美元強勢的常見誤解，強勢美元不應僅關注匯率，而應被理解為穩健的經濟政策、永續成長以及對美國體制信心的產物。

美國政府仍然認為美元走強反映的是更廣泛的經濟基本面，而不是特定的匯率目標。