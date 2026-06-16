鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-16 08:18

科技股周一 (15 日) 全面走強，以威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 和希捷科技 (Seagate)(STX-US) 表現最亮眼，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，隨著 AI 推論與代理式 AI 快速擴張，資料中心對低成本、大容量儲存設備的需求，可能成為下一波值得關注的 AI 基建投資主題。

AI基建點火、威騰周一飆16%！大摩看好硬碟供不應求 雙雄受惠「強者恆強」循環 (圖:Reuters/TPG)

威騰周一大漲 16% 至每股 653.53 美元，高居標普 500 指數中表現最佳個股，希捷也上漲 9.4% 至每股 1018.80 美元，名列第四大漲幅個股。

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摩根士丹利分析師 Erik Woodring 將希捷目標價由 767 美元上修至 1035 美元，並將威騰目標價由 488 美元調升至 650 美元，理由是硬碟 (HDD) 供給缺口正在擴大，未來幾年價格可望持續上漲。

AI 推論帶來需求

在資料中心缺貨危機浮現之際，最大的受惠者可能不是人工智慧 (AI) 晶片廠，而是硬碟製造商。

Woodring 指出，雖然個人電腦 (PC) 如今已不像過去那樣依賴硬碟，但資料中心仍高度仰賴 HDD，因此需求不減反增。除了雲端運算需求持續成長之外，AI 推論 (AI inferencing) 也正成為推動 HDD 需求的新動能。

他同時表示，NAND 快閃記憶體價格上漲，也使硬碟產品重新展現成本優勢，成為部分儲存需求的替代方案。這讓希捷與威騰得以比記憶體廠商更有紀律、並以更可預測的方式調漲價格。

據 Woodring 估算，目前 HDD 需求年增幅約 40% 至 50%，但供給增幅僅約 30% 至 35%。他從近期在亞洲與產業鏈的交流預測，硬碟供不應求的情況可能還會持續兩到三年。

Woodring 最看好希捷，因為他認為該公司未來三到六個月的獲利率擴張空間較大。

不過他強調，自己對兩家公司都高度看好。他在最新報告中重申兩檔股票的「加碼」評等，並形容自己正在「大力推薦」這兩家公司。

代理式 AI 正在改變儲存產業

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 上個月曾指出，他與希捷執行長 Dave Mosley 交流後認為，過去 PC 產業從 HDD 轉向快閃記憶體的歷史，不太可能在資料中心重演。

原因在於，整體儲存需求仍在持續快速擴張，而代理式 AI(Agentic AI) 正成為最新需求來源之一。

Woodring 在另一份報告中也提到，他近期與威騰執行長 Irving Tan 及財務長 Kris Sennesael 會面後發現，原始設計製造商 (ODM) 目前手中的 HDD 庫存僅剩一至兩周，這些 ODM 正是威騰的重要客戶。

Woodring 說：「我們認為 HDD 需求未來數年都將維持強勁，而威騰也將持續受惠於這個『強者恆強』的產業循環。」