鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-06-16 05:51

美國股市周一 (15 日) 收高，那斯達克指數上漲 3%，道瓊工業指數創下歷史收盤新高。美國與伊朗達成初步協議，計劃結束中東戰爭並重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，促使原油價格下跌，市場對通膨的擔憂也隨之減輕。

這項協議框架預計周五在瑞士正式簽署，但尚未涉及德黑蘭的核計畫及以色列與黎巴嫩衝突等關鍵議題。

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儘管如此，受消息激勵，美國原油期貨收跌 4.9%，並觸及自 3 月以來最低水準。油價下跌推升了對能源價格敏感的航空與郵輪類股，但能源股遭受壓力。

油價走低有助於緩解通膨疑慮，投資人更願意承擔風險，使利率敏感型科技股大幅走高。三大指數連續第三個交易日上漲，收復了先前因中東局勢緊張以及 AI 概念股回檔而中斷的漲勢。

投資人希望，中東石油供應恢復與油價回落，能讓美國聯準會 (Fed) 在面對通膨壓力時，有空間維持利率不變，而非進一步升息。

除了伊朗協議外，這周另一大焦點是聯準會將於周三公布最新貨幣政策決議。這也是聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首次政策會議。此前公布的 5 月通膨數據顯示，較高的能源成本已開始反映在消費者物價中。

根據芝商所 (CME Group)FedWatch 工具，交易員普遍預期聯準會本周將維持利率不變，但市場仍預估年底前升息 1 碼的機率約 42%。

在標普 500 指數的 11 個主要產業板塊中，科技類股表現最佳，科技指數上漲 3.4%。能源類股則表現最差，下跌 3.6%。

個股表現方面，SpaceX(SPCX-US) 上市第二個交易日大漲 19.6%。公司 IPO 大獲成功，市值突破 2 兆美元。該股周一收於 192.46 美元，遠高於 IPO 價格 135 美元。

投資人對其上周五的強勁掛牌感到振奮，認為這場具指標意義的上市案，將有利於今年稍晚備受期待的 OpenAI 與 Anthropic IPO 計畫。

另一方面，衡量市場恐慌情緒的華爾街「恐慌指數」VIX 已連續第三天下跌。此前該指數曾在上周升至兩個多月來高點。

費城半導體指數周一大漲超過 5%，創下歷史收盤新高。此前該指數一度較前高回落逾 12%，如今已連續三天反彈。

帶動半導體類股上漲的主要個股包括輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 上漲 3.5%，以及美光 (Micron Technology)(MU-US) 飆升 10.5%，至少兩家券商大幅調升其目標價。

美股周一 (15 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 468.77 點，或 0.92%，收 51,671.03 點。

那斯達克指數上漲 795.10 點，或 3.07%，收 26,683.94 點。

S&P 500 指數上漲 122.83 點，或 1.65%，收 7,554.29 點。

費城半導體指數上漲 728.15 點，或 5.45%，收 14,099.62 點。

NYSE FANG + 指數上漲 761.72 點，或 4.51%，收 17,660.97 點。

標普 11 大類股中，科技類股表現最佳，能源類股則表現最差。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王齊漲。Meta (META-US) 上漲 4.77%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.82%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.69%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.13%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.14%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.00%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 6.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.22%。

企業新聞

輝達計劃透過發行債券籌集至少 200 億美元資金，這將是公司自 AI 熱潮以來首次進入債券市場籌資。知情人士透露，輝達周一向美國證券管理委員會 (SEC) 提交文件中披露了這項募資計畫，但未說明具體金額。今年稍早，輝達曾表示可透過發行無擔保商業本票籌集最多 250 億美元資金。

媒體集團福斯公司 (Fox Corp)(FOXA-US) 周一宣布，將以現金加股票方式收購串流平台業者 Roku(ROKU-US)，交易總價值約 220 億美元。福斯集團希望透過結合自身的新聞與體育內容優勢，以及 Roku 龐大的串流用戶基礎，加速向數位媒體轉型。

華爾街分析

Cetera Investment Management 投資長 Gene Goldman 表示，「目前市場上漲是典型的『利空出盡反彈』。美國與伊朗達成協議，導致油價大幅下跌。這正在緩解市場對通膨的擔憂，並基本上推動投資人重新回到科技股等風險性資產。」

Zacks Investment Management 市場策略師 Brian Mulberry 談到 SpaceX 上市表現時指出，「整體表現比我原本預期的有秩序得多，而這其實是件好事。這並不像某些迷因股 (meme stock) 一上市就被瘋狂炒作。看起來投資人是真的買進並持有這檔股票作為投資組合的一部分，而不是短線進出、快速套利。」

Mulberry 認為目前市場反彈具備較扎實基礎，「這次看起來是真的，因為利率與油價都已跌破重要關鍵水準。」他指出，這項發展「應該能夠減輕聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在政策聲明上的壓力，而從長期來看，這對股市是個好消息。」

雖然 Mulberry 提醒，航空燃油等精煉石油產品的價格回落可能還需要「再多一點時間」，但他認為原油價格跌至每桶 80 美元附近是個重要訊號，「在 FOMC 會議周出現這種情況，是一個非常強烈的訊號，代表我們沒有必要升息，而且價格壓力應該能相當快速地獲得緩解。」