鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-06 10:30

威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 去年 2 月分拆 Sandisk (SNDK-US) 之後，兩家公司市值都出現大幅成長，現在更呈現後來居上的態勢：Sandisk 市值周二 (5 日) 收盤達 2082.6 億美元，已超越其母公司威騰的 1603.7 億美元。，

青出於藍！Sandisk分拆後市值狂飆27倍 身價2082億美元超車母公司威騰 (圖:Reuters/TPG)

隨著 Sandisk 市值突破 2000 億美元，該公司也躋身美國知名品牌之列。根據道瓊市場數據，市值同樣落在此區間的企業包括麥當勞 (MCD-US) (2030 億美元)、威訊通訊 (VZ-US) (1980 億美元) 以及百事公司 (PEP-US) (2120 億美元)。

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去年的分拆，目的是為了讓 Sandisk 生產的快閃記憶體零組件、與威騰生產的硬碟 (HDD) 各自發揮更大價值，因為 Sandisk 的快閃記憶體處在波動較大的市場環境，在原本屬於公司業務一部分時，或許較難獲得投資者的青睞。

由於市場普遍預期供應將持續短缺，未來幾個月甚至幾年內的定價也預料將居高不下。

Sandisk 上周表示，正轉向一種「以堅定財務承諾為後盾、為期多年的客戶參與」新商業模式，此舉可望增加獲利潛力並降低波動性。該公司也在上季財報中提到，目前已與客戶簽署三項協議，且在本季 (6 月為止) 已經另外簽署兩項協議。

Jefferies 分析師 Blayne Curtis 上周五指出，透過新商業模式，Sandisk 業務的能見度更高。上季三筆交易「最低價值」達 420 億美元，考量到記憶體供應持續吃緊，該金額可能「顯著」增加。他補充，這些協議是一個「強烈訊號」，顯示即使價位高昂，雲端巨頭 (hyperscalers) 仍願意簽約。