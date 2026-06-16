2026-06-16 10:30

SpaceX(SPCX-US) 上周五掛牌上市，引爆散戶投資人瘋狂搶進。分析師認為，這不僅是今年最受矚目的 IPO，也可能象徵科技產業投資版圖正式改寫，市場正從過去的「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 邁向新的「FAB 10」(Frontier AI & Big Tech 10) 時代。

根據 Vanda Research 周日 (14 日) 發布的報告，散戶投資人上市首日淨買入 SpaceX 股票金額達 1.17 億美元，占當天美股散戶個股買盤總額的 56%。

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而據路透周一引述知情人士的報導，在這次規模 750 億美元的首次公開發行 (IPO) 中，散戶最終取得約 20% 的配售額，高於一般 IPO 水準。避險基金獲得約 10%，採取長期持有策略的機構投資人則取得 70%。

Vanda 追蹤的 1.17 億美元散戶買盤與 IPO 配售額不同，前者主要反映上市首日透過券商平台進行的市場交易。

不過，Vanda 的報告顯示，這股熱情幾乎完全集中在 SpaceX 身上，並未帶動整體散戶交易活動同步升溫。事實上，上周散戶個股淨買進金額僅 2.093 億美元，創下 2020 年 3 月以來最低水準。

科技七巨頭不再只有七家

從市場對 SpaceX 的狂熱來看，再度凸顯資金正持續向少數超大型科技企業集中。

但隨著 SpaceX 上市，以及 OpenAI 與 Anthropic 預定未來數月陸續掛牌，Vanda 認為這個俱樂部已經需要重新命名。

Vanda 說：「如果過去幾年是『科技七巨頭』的時代，那麼上周五可能是投資人開始轉向我們所稱『FAB 10』最明確的訊號。」

所謂「FAB 10」(Frontier AI & Big Tech 10)，指的是原本的科技七巨頭，再加上 SpaceX、OpenAI 及 Anthropic。雖然 OpenAI 與 Anthropic 目前尚未上市，但市場普遍預期兩家公司今年稍晚掛牌時，估值都將達到數千億美元。

Vanda 指出：「這些企業共同代表未來 10 年 AI 與科技產業的發展方向。」

SpaceX 成交量超越輝達

金融科技平台也感受到市場資金重心正在轉移，金融投資平台 Public 共同執行長 Leif Abraham 說：「SpaceX 當天成交量比我們平台第二大熱門股票輝達高出 533%。」

他進一步指出：「就算把輝達、蘋果、微軟、特斯拉、Meta 與 Google 全部加總，成交量仍然不及 SpaceX。」

AI 晶片股開始變成資金來源

Vanda 認為，SpaceX 的爆紅可能正在吸走原本流向其他熱門科技股的資金。研究團隊指出，曾經深受散戶喜愛的半導體族群，如今正逐漸失去主導地位。

Vanda 說：「半導體股票曾經主導散戶買盤，如今正逐漸成為投資人尋找新機會時的資金來源。」

儘管散戶配售比例高於平均水準，且市場熱度驚人，SpaceX 上市首日交易並未出現劇烈波動，盤後股價仍持續走高。這股動能延續至周一，終場上漲 19.6%，報每股 192.50 美元。

科技股估值面臨驗證

華爾街不少人士認為，目前科技業估值已反映高度樂觀預期。而在企業大舉投入 AI 資本支出、但獲利模式仍有待驗證之際，市場對新一代 AI 巨頭寄予厚望。

Westwood Capital 創辦管理合夥人 Dan Alpet 說：「從根本上來說，市場缺乏足夠好的資金配置去處。如果這一波高度炒作的 IPO 無法成功起飛，整個科技業估值都可能面臨重新評價。」

大戶持續加碼

另一方面，雖然散戶熱情高漲，但 SpaceX 整體 IPO 配售仍以機構投資人為主。最終配售比例顯示，散戶由原先規劃的 30% 下修至約 20%，代表避險基金、資產管理公司、創投機構及大型投資人的需求遠超預期。

資產管理公司 Baron Capital 執行長 Ron Baron 就是其中之一。他透露，上周五再度加碼 10 億美元 SpaceX 持股，使總持股規模由 240 億美元提高至 250 億美元。