鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-16 14:50

花旗 (Citi) 周一 (15 日) 調降對今年第 3 季與第 4 季的布蘭特原油平均預測，分別降至每桶 75 美元與 70 美元，對 0 至 3 個月的黃金價格預測，則從每盎司 4000 美元調高至 4500 美元。

美伊簽停戰協議油價看跌！花旗看原油今年底跌至70美元 逆勢上修金價至4500美元 (圖:Shutterstock)

美國與伊朗批准結束戰爭的協議，雖然細節尚未完全公開，但雙方預定本周五在瑞士正式簽字。花旗預期，這份協議簽署後，荷姆茲海峽的貿易流量將恢復並走向正常化，因此調降油價。

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花旗對 2027 年的布蘭特原油預測，也從先前的每桶 80 美元調降至 65 美元。

花旗表示，目前的全新基本情境假設為備忘錄已簽署完成，且最終將確保荷姆茲海峽在最終在 7 月中下旬左右，將能以大致正常的速率持續通航。這個情境的發生機率約為 60%。

花旗分析師表示：「在我們看來，市場目前反映的是該本身，而非能確保荷姆茲海峽中期流量的協議。否則，原油價格可能會比目前的水平再低大約每桶 10 至 15 美元。」

花旗補充指出，美國對重啟衝突的意願有限，加上伊朗有參與的意願，均支持了逢高拋售夏季原油的策略。

另一方面，花旗在同一份報告中提高對黃金和白銀的三個月目標價，理由是花旗表示，更廣泛的風險情緒可能會有所改善。

其中，黃金從每盎司 4000 美元調高至 4500 美元，白銀價格從每盎司 60 美元調升至 70 美元。

花旗仍維持看多 6 至 12 個月金價的關卡，為每盎司 5000 美元，但不忘警告這個過程中將伴隨顯著波動。此外，儘管鋁價在美伊備忘錄消息傳出後遭到拋售，花旗仍建議逢低布局。