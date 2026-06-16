AMD宣布併購MEXT 強化NAND Flash資料處理能力
鉅亨網記者魏志豪 台北
超微 (AMD-US) 今 (16) 日宣布，為滿足 AI 資料中心對於記憶體需求的激增，將透過收購 MEXT，以因應記憶體需求激增的挑戰。業界解讀，MEXT 技術在於將 NAND Flash 用於 AI 運算架構，不僅可讓 NAND Falsh 像 DRAM 般運作，也可在如今記憶體大缺貨的時代下，降低對 DRAM 的依賴。
超微指出，隨著 AI 模型、資料分析、虛擬化及高效能運算工作負載日益龐大且複雜，記憶體已成為雲端與企業環境中的關鍵限制。對客戶而言，解決記憶體的瓶頸對於提升每美元效能、提升效率及加速大規模部署至關重要。
MEXT 開發創新的 AI 預測記憶體技術，讓 Flash 更接近 DRAM，幫助擴充可用記憶體的容量，同時維持效能與效率。此方法可望降低基礎建設成本、提升資源利用率，並協助客戶更有效地擴展通用及 AI 工作負載。
超微看好，此次收購將強化公司提供差異化、全端運算與 AI 解決方案的能力。透過整合 MEXT 技術於公司的資料中心產品線，將協助企業客戶從基礎設施投資中釋放更多價值，同時加速 AI 部署。
超微補充，MEXT 有一組在記憶體系統與 AI 基礎設施領域擁有深厚專業知識的團隊。他們的創新與技術能力將進一步強化公司解決現代資料中心建設中最重要挑戰的努力。
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