AMD宣布併購MEXT 強化NAND Flash資料處理能力

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-16 15:41

超微 (AMD-US) 今 (16) 日宣布，為滿足 AI 資料中心對於記憶體需求的激增，將透過收購 MEXT，以因應記憶體需求激增的挑戰。業界解讀，MEXT 技術在於將 NAND Flash 用於 AI 運算架構，不僅可讓 NAND Falsh 像 DRAM 般運作，也可在如今記憶體大缺貨的時代下，降低對 DRAM 的依賴。

AMD示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

超微指出，隨著 AI 模型、資料分析、虛擬化及高效能運算工作負載日益龐大且複雜，記憶體已成為雲端與企業環境中的關鍵限制。對客戶而言，解決記憶體的瓶頸對於提升每美元效能、提升效率及加速大規模部署至關重要。

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MEXT 開發創新的 AI 預測記憶體技術，讓 Flash 更接近 DRAM，幫助擴充可用記憶體的容量，同時維持效能與效率。此方法可望降低基礎建設成本、提升資源利用率，並協助客戶更有效地擴展通用及 AI 工作負載。

超微看好，此次收購將強化公司提供差異化、全端運算與 AI 解決方案的能力。透過整合 MEXT 技術於公司的資料中心產品線，將協助企業客戶從基礎設施投資中釋放更多價值，同時加速 AI 部署。