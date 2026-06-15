鉅亨網新聞中心 2026-06-15 15:50

隨著人工智慧 (AI) 技術的迅猛發展，支撐算力的資料中心一度被視為最熱門的基建投資。然而，2026 年初，一場無聲卻劇烈的「資料中心退潮」正席捲美國。

根據 Data Center Watch 的最新報告，僅在 2026 年第一季，全美就有至少 75 個在建或規劃中的資料中心專案被叫停或延期，總投資金額高達 1,300 億美元。這一數字竟與 2025 年全年的項目凍結總量持平，顯示出產業擴張正陷入前所未有的「系統性剎車」。

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資源枯竭與民眾抵制

這股寒流的核心驅動力來自於激烈的社區反對與資源瓶頸。調查顯示，美國民眾對資料中心的態度在半年內發生了劇烈轉向：反對在社區附近建設資料中心的比例從 2025 年底的 48% 飆升至 2026 年 5 月的 70%。全美各地的抗爭團體數量也從去年的 396 個翻倍增至 833 個。

民眾的反對並非毫無理由，據統計，單個超大規模資料中心的年耗電量可達 100 萬兆瓦時，相當於一個中型城市的總量，且冷卻系統日均耗水超過 100 萬加侖。在乾旱頻發的西南部與電力供應吃緊的地區，居民擔心這類「吃電喝水」的巨獸會導致電費上漲及民生用水危機。

此外，資料中心占據大量農地與林地造成的視覺污染，以及地方政府給予大科技公司的稅收減免最終轉嫁至居民物業稅，都進一步激化了矛盾。

電網與設備成「硬傷」

除了民間壓力，政策面的「禁令潮」也正在全美蔓延。截至 2026 年 5 月，已有 69 個郡縣或市鎮正式頒布建設暫停令 (Moratorium)。例如，微軟與亞馬遜的總部所在地西雅圖已通過為期一年的全面暫停令；「資料中心之都」維吉尼亞州阿什本則祭出嚴格的密度上限與冷卻水配額制。

基礎設施的脆弱性也成為無法逾越的障礙。目前，資料中心擴張的限制已不再是資金或晶片，而是電力、變壓器與配電裝置。在維吉尼亞、鳳凰城等核心市場，電網併網的排隊時間已拉長至 4 到 7 年。

研究預測，2026 年原定上線的 16GW 產能中，有 30% 至 50% 將面臨延期或取消，僅有約 5GW 目前能維持施工進度。

從「算力殖民」轉向「社區契約」

這場危機也迫使科技巨頭重新思考布局。由於建設成本攀升 (建築勞動力缺口達 50 萬人) 且利用率未達預期，企業開始將重心轉向「邊緣計算」或「模組化微資料中心」以分散風險，甚至重啟「水下資料中心」技術以避開陸地社區的阻力。