鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 17:20

馬斯克旗下 SpaceX 宣稱，將於 2027 年底前實現每年 1 吉瓦的太空算力部署，相當於一座大型核電廠的發電量，全數投入太空資料中心運算。這項計畫規模之龐大，已悄然牽動一條橫跨衛星、晶片、基地台與光纖的全新產業鏈。

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分析指出，外界常將此計畫與星鏈混為一談，但兩者本質上截然不同。星鏈是通訊網路，負責將地面網路訊號透過衛星中繼傳送至終端用戶，數據內容單純、傳輸量有限。

太空資料中心則是算力網路，直接在太空中運行 AI 模型、處理海量數據，再將運算結果回傳地面，每日傳輸量可能達數百 TB 甚至 PB 級別。

若以道路比喻，星鏈是鄉間小路，太空資料中心則是高速公路，兩者不在同一量級。

要支撐如此龐大的數據回傳需求，星鏈現有架構遠遠不夠，必須仰賴專用地面基地台接收訊號，再透過光纖將數據分發至用戶端。

這也使得整條太空算力產業鏈的輪廓逐漸清晰：

SpaceX：建造並營運太空資料中心，為產業鏈起點

輝達 (NVDA-US) ：提供 GPU 算力與 CUDA 生態系統，為技術核心

諾基亞：建設專用地面基地台，為數據中繼樞紐

康寧 (GLW-US) ：擴產光纖，建構地面回傳網路，為基礎建設終端

其中，諾基亞的地位尤為關鍵。在愛立信 (ERIC-US) 、華為、諾基亞三分天下的基地台市場中，諾基亞是唯一將輝達 CUDA 生態系統深度整合進基地台架構的廠商，從底層硬體到上層應用皆圍繞輝達 GPU 設計。

相較之下，愛立信仍以 CPU 為主、華為則深耕自家昇騰晶片，與輝達生態的綁定程度遠不及諾基亞。

這使諾基亞成為整條產業鏈中難以替代的節點，宛如高速公路上的收費站，數據要從太空流向地面，就必須經過它。

值得注意的是，輝達近期已與康寧達成合作，啟動光纖擴產計畫，時間節點同樣指向 2027 年底。此舉看似與 GPU 業務毫無關聯，實則正是為太空算力規模化部署預先鋪路。

分析人士指出，當整個太空算力計畫高度依賴單一基地台供應商時，馬斯克面臨的風險顯而易見。可能的應對策略有三：全面收購、大額入股、或簽訂戰略合作協議。

由於諾基亞為芬蘭上市公司，全面收購涉及歐盟審查，難度極高；純粹的合作協議則約束力不足。因此，以 SpaceX 資金大額入股、取得董事會席位與戰略話語權，被視為最可能的選擇。