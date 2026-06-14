鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-14 20:10

馬斯克旗下 SpaceX 週五 (13 日) 掛牌上市，寫下華爾街史上最大 IPO 紀錄的交易，不僅牽動資金流向，也意外讓市場重新審視「被動投資」的真正面貌。

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 正式掛牌交易，以每股 150 美元開盤，終場收在 161.11 美元，較每股 135 美元的 IPO 定價勁揚 19.34%，市值一舉衝上 2.1 兆美元，躋身美國市值第六大上市公司。

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《Axios》報導，納斯達克與富時羅素 (FTSE Russell) 近期相繼修改指數編制規則，加快 SpaceX 納入相關指數的時程。這代表追蹤這些指數的 ETF 與共同基金未來將被迫買進 SpaceX 股票，數百萬透過退休帳戶或指數基金投資的散戶，也將間接成為 SpaceX 股東。

不過，這項安排並非毫無爭議。

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 上週便決定維持現行規則，不會為了迎接 SpaceX 上市而調整旗下標誌性的標普 500 指數編制方式。

芝加哥大學法學院教授 Adriana Robertson 在 2019 年發表的論文《Passive in Name Only: Delegated Management and "Index" Investing》中便指出，標普 500 指數在 2015 至 2018 年間曾八度調整編制方法，顯示所謂的「被動投資」，背後其實存在大量主觀決策。

Robertson 受訪時表示，投資人不應將指數視為客觀且固定不變的存在，因為指數基金本身就是一連串人為選擇的結果。

她指出，指數供應商先決定哪些股票能被納入、權重如何配置，再由貝萊德 (BlackRock)、先鋒集團 (Vanguard) 等資產管理公司依據這些規則推出 ETF 與共同基金，最終再由一般投資人持有。

然而，即使是追蹤指數的基金，也不一定百分之百複製原始指數。

Robertson 與佛羅里達大學法學教授 Peter Molk 在 2024 年的研究發現，基金經理人實際上擁有相當大的裁量空間，經常以明顯幅度偏離指數配置。

例如，富達 (Fidelity) 旗下標普 500 基金的公開說明書便明確指出，基金不一定持有與標普 500 完全相同的成分股；研究也發現，部分基金甚至會在個股正式納入指數前提前布局。

換言之，從指數編制到基金操作，「被動投資」其實從未真正完全被動。

不過，Robertson 強調，這並不代表指數基金失去價值。透過低成本方式達成廣泛分散配置，對大多數投資人而言仍具有極高吸引力。

她認為，不論是把資金交給主動型基金經理人，還是選擇指數基金，本質上都是將投資決策交由他人代為執行。因此，近年來大型資產管理公司也逐漸淡化「被動投資」一詞，因為「被動」更多只是一種產品行銷概念。