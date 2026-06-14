鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 14:20

「木頭姐」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（ARK Invest）於週五（12 日）披露最新交易紀錄，旗下多檔 ETF 單日合計買入約 329 萬股 SpaceX，總金額高達 4.43 億美元。

值得注意的是，此次買入並非透過公開交易所進行，而是經由專門投資私募市場的 ARK Venture Fund（ARKVX），以 IPO 前私募方式取得股份，代表這批持股在 SpaceX 正式掛牌前無法自由買賣，估值定價亦仰賴私募市場談判，而非公開市場的即時報價。

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買入完成後，截至 5 月 31 日數據，SpaceX 已超越其他所有持股，成為 ARK Venture Fund 第一大持倉，占基金淨資產比例達 11.38%。

根據《路透》報導，為騰出資金布局 SpaceX，ARK 同日大規模減持多檔成熟科技股，賣出清單涵蓋半導體、流媒體、自動駕駛、網路安全等多個領域：

超微半導體 (AMD-US) ：透過 ARK 自動化技術與機器人 ETF(ARKQ-US) 、ARK 新世代網路 ETF(ARKW-US) 及 ARK 太空探索與創新主動型 ETF(ARKX-US) 三檔 ETF 合計出售約 8 萬股，套現逾 3,930 萬美元

特斯拉 (TSLA-US) ：出售約 3.99 萬股，套現約 1,590 萬美元

百度 (BIDU-US) ：出售約 6.74 萬股，套現約 783 萬美元

Roku(ROKU-US) ：出售約 9.88 萬股，套現約 1,182 萬美元（連續兩日減持）

Rocket Lab (RKLB-US) ：出售約 5.07 萬股，套現約 582 萬美元

另減持 Crowdstrike(CRWD-US) 、Cloudflare(NET-US) 、Veracyte(VCYT-US) 等多檔個股

這一系列操作，清楚勾勒出 ARK 當前的資產重配方向，對現有科技持倉全面瘦身，資金集中流向 SpaceX 單一押注。

ARK 早在 2023 年底便已入場 SpaceX，當時 SpaceX 估值不足 2,000 億美元；此後持續加碼，並於 2026 年初透過 SpaceX 與 xAI 的合併進一步擴大持股部位。

ARK 內部模型對 SpaceX 的長期估值相當樂觀，預估 2030 年企業價值在基準情境下約 2.5 兆美元，樂觀情境可達 3.1 兆美元，即便是悲觀情景，也約 1.7 兆美元，與 IPO 目標估值基本持平。

然而，超過 11% 的單一私募持倉，也代表 SpaceX IPO 成敗將對 ARK Venture Fund 淨值產生直接且顯著的衝擊，若上市後估值遭壓縮，高度集中的部位同樣會放大損失。

ARK Venture Fund 的設計初衷，正是讓一般投資人得以參與過去幾乎只對養老金、主權財富基金等機構開放的私募市場。

透過 ARK Venture Fund，ARK 將這扇門向散戶開了一條縫，但代價是流動性受限，投資人買進的，是一個「等待上市」的故事，而非可隨時退出的流動資產。

分析指出，ARK 的核心投資邏輯始終如一，認為最大的財富創造，發生在公司上市之前。SpaceX 從不足 2,000 億美元估值一路攀升至 IPO 目標的 1.75 兆美元，漲幅近 9 倍，正是這套邏輯最有力的佐證。

然而，公開市場的定價發現往往會對私募估值形成重新檢驗。SpaceX 的 IPO，終將是對這筆 4.4 億美元豪賭的最終考驗。