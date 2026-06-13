錯過SpaceX IPO怎麼辦？特斯拉上市後五年飆10倍 經驗顯示真正行情可能才剛開始
鉅亨網編譯余曉惠
許多沒能以每股 135 美元 IPO 價格買進 SpaceX 的投資人，可能仍在尋找搭上這班火箭的方法，現在或許正是開始思考 SpaceX(SPCX-US) 是否值得作為長期持股的時候。
MarketWatch 報導，從馬斯克另一家企業特斯拉 (TSLA-US)，可以得到一個值得參考的案例。
2010 年 6 月 29 日，特斯拉以每股 17 美元掛牌上市，首日股價大漲 41%。如果當年錯過 IPO、改在首日收盤價 23.89 美元買進，並持有一年，報酬率約 18%，反而落後同期標普 500 指數含股息再投資共 28% 的總報酬率。
若持有兩年，特斯拉累計漲幅約 31%，同樣落後標普 500 指數 36% 的報酬率。
但若持有五年，情況就完全不同了：特斯拉累計暴漲 997%，遠遠超越標普 500 同期 120% 的漲幅。
投資人無不好奇，SpaceX 會是下一個特斯拉嗎？如果有投資人想用每股 135 美元的首次公開發行 (IPO) 價格買進 SpaceX，很可能根本買不到，因為此次 IPO 認購極度踴躍，出現超額認購。
SpaceX 周五上市首日勁揚 19.2%，收在每股 160.95 美元。
市場對 SpaceX 的長期投資價值慢慢浮現一套看法。Laffer Tengler 投資公司執行長 Nancy Tengler 周表示，對投資人而言，SpaceX 更適合與亞馬遜 (AMZN-US) 相比。
她說：「這是一家改變人類生活方式的公司。真正的問題在於，你的投資時間有多長？你是否相信這項技術。」
Tengler 表示，她們的投資視野通常是三年、五年、七年甚至十年。因此，即使 SpaceX 股價從 IPO 價格 135 美元快速跌至 100 美元，也不會改變她們的長期看法。
另一方面，Thornburg 資管理公司投資組合經理 Nicholas Anderson 則認為，市場可能低估了 SpaceX 作為人工智慧 (AI) 算力供應商的價值。
根據 SpaceX 最新 IPO 文件，該公司已與 Anthropic 及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 簽署新合約，未來每年可望帶來 260 億美元營收。
Anderson 指出：「這已經超過星鏈 (Starlink)2025 年全年營收的兩倍。」
他認為，如果利潤率能夠接近目前公開上市的 AI 基礎設施業者，那麼 GPU 租賃業務可能已經成為 SpaceX 獲利能力最高的業務。
Anderson 進一步表示，位於田納西州曼菲斯的 xAI 超級資料中心 Colossus 1，目前仍有大量閒置算力。即使扣除提供 Google 與 Anthropic 的需求，剩餘容量仍相當可觀。
他表示：「目前 AI 算力供給仍極度短缺。SpaceX 的地面資料中心業務，創造的報酬率甚至可能已經超過過去 26 年打造火箭與太空事業所累積的成果。」
換句話說，市場過去視 SpaceX 為火箭公司、衛星公司甚至太空探索公司，但未來真正推升估值的關鍵，可能是 AI 基礎設施。這也是許多多頭投資人願意給予其超過 1.8 兆美元估值的重要原因之一。
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