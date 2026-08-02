鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-02 17:10

OpenAI 正在開發代號「Astra」的全新模型家族，主打多個人工智慧（AI）代理長時間協同運作、共同解決高難度問題的能力。這項技術若順利問世，將是該公司邁向通用人工智慧（AGI）的重要里程碑，同時也可能成為美國川普政府新版 AI 監管框架上路後，第一批接受審查的產品。

根據《The Information》引述三名知情人士報導，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）本週親自前往華盛頓特區，向政策制定者與監管官員展示 Astra 的實際運作。

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簡報中特別強調該模型能調度多個智能體長時間分工合作，處理從專案管理到高階數學證明等複雜任務。

與此同時，OpenAI 也發布一份報告，公布其最先進 AI 系統成功攻克十道長年懸而未解的數學難題，範圍橫跨高維幾何、程式設計理論、群論、量子複雜性與極值組合學等尖端領域。

這些問題各自懸置學界超過十年，而 OpenAI 僅耗費約兩千美元的運算成本便完成全部求解。

今年一月加入 OpenAI 的研究員 Lijie Chen 在社群平台上證實，這十道題目的證明正是出自旗艦模型 Astra 之手。

根據知情人士說法，Astra 將自成一個獨立的模型類別，與 OpenAI 現有的 Sol、Terra、Luna 系列並列。

目前公司內部尚未拍板該模型上市時間，也還沒決定其命名方式，究竟會掛牌為外界期待已久的 GPT-6，或僅作為 GPT-5 系列的子版本（如 GPT-5.7）發布，仍是未知數。

值得留意的是，儘管相關模型已進入測試階段，其公開發布腳步恐將受制於監管環境。知情人士透露，Astra 很可能成為首批必須通過川普政府新版 AI 框架審查的產品。

依該框架規定，AI 業者須在模型正式對外發布前，先向聯邦政府提交備案。川普政府為此設下的最後期限，正落在本週末。

依據 OpenAI 公布的內容，Astra 在數學與理論電腦科學領域一舉拿下十項重大成果，包括高維球體堆積密度上限、二進制與球面碼界限提升、非純索菲群存在性證明、康涅斯剛性猜想的推翻、算術電路複雜性新下界、量子平行重複定理、最近向量問題的多項式因子近似難度證明、埃爾哈特體積猜想、多色拉姆齊數的超指數下界，以及極值數猜想等極值數猜想等。

其中不少成果直接回應了已故數學家 Paul Erdős 留下的經典開放問題。

在具體研究流程上，OpenAI 說明由 Astra 模型負責產出數學論證，人類研究人員則借助同一模型協助整理論文草稿，最後再將論證轉換為 Lean 程式碼進行形式化驗證。

該公司特別強調，十項突破的數學論證全數由 AI 系統生成，人類研究者的角色僅限於協助撰寫手稿、進行形式驗證，並對最終結果的正確性負責。

這並非 OpenAI 首度在數學領域交出成績單。今年五月，該公司在測試一款尚未發布的模型時，已讓 AI 成功推翻了「單位距離問題」，隨後學術界也陸續發表相關後續研究。

隨著 AI 系統在科學研究中扮演的角色日益吃重，成果歸屬爭議也隨之浮上檯面。對此 OpenAI 表示，理解並尊重「萊頓人工智慧與數學宣言」（Leiden Manifesto on AI and mathematics）連署學者的疑慮，同時也強調，若將完全由 AI 生成的證明歸功於人類，不僅扭曲了 AI 系統的實際貢獻，也模糊了人類智識工作本身的界線。