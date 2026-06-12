鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-13 01:00

全球最大衍生品交易所集團芝商所集團 (CME Group) 周四 (11 日) 宣布，計劃推出每周七天、每天 24 小時交易的微型原油期貨合約，並將現有黃金期貨合約納入全天候交易機制。

根據聲明，與原油價格連動的新合約規模將僅為現有 Micro WTI 原油期貨合約的十分之一，預定 8 月 30 日上市。此外，1 盎司黃金期貨的 24 小時全天候交易則將於 7 月 26 日啟動。

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這兩種原油與黃金合約仍須通過監管機關審查，且都將採現金交割方式。其中，原油合約將於紐約商業交易所 (NYMEX) 掛牌，黃金合約則於紐約商品交易所 (COMEX) 掛牌交易。

24 小時不間斷的交易模式正日益受到市場歡迎，以加密貨幣衍生品平台 Hyperliquid 為例，受伊朗戰爭導致能源市場劇烈波動影響，與原油相關產品的交易量大幅攀升。

洲際交易所 (ICE) 與芝商所正敦促美國監管機構加強對這類境外交易平台的監管。另一家在美國境外營運的交易平台幣安 (Binance)(BNB-US)，近期也開始提供全天候商品交易服務。

芝商所資深執行董事兼全球大宗商品市場主管 Derek Sammann 說：「面對地緣政治的不確定性，交易員日益尋求將投資組合分散至大宗商品市場。」

根據芝商所報告，西德州中級原油 (WTI) 選擇權今年第 1 季創下日均交易量 32 萬口的歷史新高紀錄。此外，微型 WTI 原油期貨 5 月的日均交易量也達到 27.2 萬口，與去年 5 月相比暴增了 317%。