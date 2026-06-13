鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-13 08:00

隨著馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 完成歷史性首次公開募股 (IPO)，衍生性商品市場也準備迎接新一波交易熱潮。芝加哥期權交易所全球市場公司 (Cboe Global Markets) 表示，最快將於下週二 (16 日) 推出 SpaceX 股票選擇權，惟仍須完成包括美國期權清算公司 (OCC) 認證在內的相關程序。

SpaceX (SPCX-US) 週五 (12 日) 以每股 135 美元的固定價在那斯達克掛牌，代號 SPCX，開盤價 150 美元，隨後股價一路飛升，最高盤中來到 176.52 美元，終場收在 161.11 美元，較 IPO 定價勁揚 19.34%，市值超 2.1 兆美元，一舉成為全球市值第六大公司。

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Cboe 全球衍生性商品主管 Rob Hocking 表示，市場對 SpaceX 選擇權產品抱持高度期待，「這令人興奮，我們預期將出現相當活躍的交易。」

選擇權合約賦予投資人可在特定日期前，以預先約定價格買進或賣出股票的權利。

Hocking 透露，除了 SpaceX 之外，Cboe 也已接獲市場對 OpenAI 與 Anthropic 等熱門人工智慧新創公司的詢問。待這些公司完成上市並符合相關產業規範後，交易所也將推出相應的選擇權產品。