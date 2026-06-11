〈富達投資論壇〉能源AI雙引擎重塑全球經濟 富達劉培乾示警投資人「3大轉變」加大分歧

鉅亨網記者張韶雯 香港 2026-06-11 12:15

全球經濟進入由能源衝擊與 AI 投資熱潮主導的新局，兩股力量正共同改變通膨動態、財政政策及資本配置，使全球體制面臨結構性分歧 。富達國際亞洲經濟學家劉培乾今 (11) 日於「富達國際投資論壇」表示，過去 20 多年由全球化、低廉能源與高度整合供應鏈打造的低通膨環境正逐步瓦解，取而代之的是結構性較高的通膨與公債殖利率，這也使 Fed 傾向維持高利率 。下一輪景氣循環將更加分化且波動，世界形態面臨地緣政治的重新編排，投資人必須將多元化納入政策反應的考量 。

揮別低利通膨 能源AI雙引擎重塑全球經濟 富達劉培乾示警投資人「3大轉變」加大分歧。（鉅亨網記者張韶雯攝）

地緣政治分裂及 AI 基礎建設快速擴張，使全球經濟變得更加資本密集且供給受限 。近期地緣政治緊張局勢顯示政策思維出現重大轉變，各國政府日益將能源安全置於成本效率之上，甚至願意承擔較高的能源成本以換取更高的韌性與供應安全 。

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劉培乾指出，這種轉變正從三個方面改變政策反應：首先是能源安全成為策略優先；其次是財政支出將維持結構性高檔，這意味著財政赤字擴大與公債發行增加；第三則是貨幣政策更趨複雜，央行在抑制通膨與支撐需求之間須更加謹慎平衡 。

另一方面，AI 革命帶來了第二股結構性通膨壓力 。不同於過去以軟體為主的科技周期，AI 需要龐大的實體設備投資，包括資料中心、先進半導體、電網、散熱系統及電力供應，正成為新數位經濟的核心基礎 。雖然長期而言 AI 可能提升生產力並降低成本，但短期內總體經濟影響偏向再通膨，因為它加劇了對稀缺基建與能源資源的競爭 。換言之，AI 不僅未抵銷能源衝擊，反倒因極度消耗資源而推升了銅、鋼鐵及電力需求，進一步加劇了能源供給的吃緊狀態 。

在這場全球轉型與地緣政治重新思考的浪潮中，亞洲正處於核心地位 。半導體、伺服器及高階製造的需求，讓台灣與南韓成為最明確的受惠者 。台灣出口訂單近期年增超過 40%，主要就是受到 AI 強勁需求所帶動，逐漸成為 AI 經濟的核心基礎設施供應者 。相對地，日本作為能源進口大國，對油價波動高度敏感，輸入型通膨加重了日圓貶值壓力，使其央行政策正常化更加困難；中國大陸則反映出全球經濟分歧，雖在綠色科技供應鏈占主導地位，但內需與房地產疲弱仍帶來通縮壓力 。