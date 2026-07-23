鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-24 07:01

美國宣布將對多數主要貿易夥伴的進口商品課徵 10% 到 12.5% 的新一輪關稅，新措施旨在打擊強迫勞動。新關稅將在美東時間周五 (24 日) 凌晨 12 時 01 分生效，以取代同一時間到期的 10% 臨時關稅。

川普政府先前對約 60 個經濟體涉嫌未能防止供應鏈強迫勞動、損害美國勞工利益展開調查，如今根據結果祭出關稅：被認定已建立禁止強迫勞動法規的約 10 個貿易夥伴，其商品將課徵 10% 關稅，而數十個未符合標準的經濟體，則將面臨 12.5% 的關稅。

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燃料、食品及肥料等進口品將豁免新關稅，汽車、金屬及藥品等已適用個別產業關稅的商品也不受影響。此外，符合「美墨加協定」(USMCA) 規範的加拿大與墨西哥商品同樣獲得豁免。

根據美國貿易代表署 (USTR)《聯邦公報》新聞稿，10% 稅率適用於已實施或已承諾透過《對等貿易協定》建立並執行強迫勞動進口禁令的國家，包括阿根廷、孟加拉、柬埔寨、加拿大、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、印尼、約旦、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、斯里蘭卡、千里達及托巴哥、英國。

針對歐盟、台灣、日本、南韓及瑞士等經濟體，部分未獲豁免的產品的關稅稅率適用 10% 或 12.5%，但將以扣除最惠國待遇 (MFN) 稅率後計算。

至於其他所有受調查經濟體的商品，則適用 12.5% 關稅。

這項新關稅依據《1974 年貿易法》第 301 條實施，相較於先前遭最高法院推翻的關稅法律依據，301 條款被認為具有更穩固的法律基礎。一旦生效可無限期維持，且總統可單方面調整稅率。

由於新稅率與即將到期的 10% 全球關稅相近，因此市場預期短期經濟衝擊有限。不過貿易專家指出，未來數月美國仍將推出多項關稅措施，企業與消費者成本恐進一步攀升。