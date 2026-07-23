鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-23 23:30

美國上周初領失業救濟金人數意外大幅下降，創近 57 年來最低，顯示企業裁員仍相當有限，勞動市場維持穩定，也讓聯準會 (Fed) 官員能將更多注意力放在抑制通膨。

裁員潮去哪了？美國上周初領失業救濟金人數跌回1969年水準(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部周四 (23 日) 公布，截至 7 月 18 日止當周，經季節調整後初領失業救濟金人數減少 2.2 萬人至 18.7 萬人，創 1969 年 9 月以來最低，降幅也是近 3 個月最大。《彭博》調查經濟學家原先預估為 21 萬人，《路透》調查則預期小幅增至 21.2 萬人。

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美國上周初領失業救濟金人數意外大幅下降，創近 57 年來最低。(圖：ZeroHedge)

未經季節調整的初領人數減少 5 萬 3,718 人至 19 萬 2,296 人，其中紐約州減少 1 萬 6,954 人，降幅居全美之冠，密西根州與加州也明顯下降。

截至 7 月 11 日止當周，反映持續領取失業救濟金人數的續領失業救濟金人數，降至 179.6 萬人，創 6 周最低。最新數據涵蓋 7 月非農就業報告的調查期間，顯示勞動市場雖然新增職缺速度溫和，但尚未出現大規模裁員。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國 6 月失業率意外降至 4.2%，創一年最低，但主要原因是部分民眾退出勞動市場，而非企業大量增加聘僱。目前美國就業市場呈現勞動力供給受限、職缺成長溫和及裁員偏低的特殊平衡，使失業率得以維持在歷史低檔。

《彭博經濟》指出，初領人數降幅超出預期，可能部分受到季節調整不完善影響，但整體數據仍顯示裁員有限。企業利潤率維持高檔，也讓公司能在投資的同時保留員工。