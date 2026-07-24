鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-24 14:55

美國總統川普對 60 個貿易夥伴祭出的新關稅正式生效，引發市場對全球貿易前景的憂慮，再加上油價飆升及人工智慧 (AI) 行情震盪，都進一步打擊投資人信心，亞洲股市周五 (24 日) 大幅下跌，日本、南韓領跌。

南韓 Kospi 指數開低走低，盤中一度觸及熔斷，截稿前下跌 5.7%，幾乎抹去本周稍早漲幅，暫報 6692.54 點。重量級半導體股跟隨美國同業走弱，SK 海力士重挫 8.3%，三星電子下跌 7.6%。

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日經 225 指數下跌超過 1800 點或 2.7%，暫報 64604.84 點，邁向連續第三周走低。鎧俠暴跌 9.5%，軟銀集團挫跌 7.4%，東京威力科創下跌 5.2%。

華府對 60 個貿易夥伴的新關稅周五正式生效，取代前一晚到期的 10% 臨時全球關稅，為亞洲出口導向經濟體再添壓力。日本、南韓及台灣等市場適用 10% 至 12.5% 的有效關稅稅率，加深市場對區域貿易與製造業前景的憂慮。

另一方面，布蘭特原油價格保持在高於每桶 100 美元以的水準，伊朗支持的葉門青年運動 (Houthi，又譯胡塞組織) 攻擊沙烏地阿拉伯油輪，加劇市場對中東原油供應中斷的擔憂，而美國再度對伊朗發動空襲，加上川普揚言採取更多軍事行動，也讓市場擔心衝突可能進一步升級。

最新情勢再次引發通膨疑慮，投資人正評估主要能源航運路線若長期中斷，對全球供應鏈造成多大影響。

中國股市本周表現相對突出，儘管周五下跌，滬深 300 指數本周仍有望上漲約 3.2%，終結連四周跌勢。