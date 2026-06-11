鉅亨網記者張韶雯 香港 2026-06-11 16:11

富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾與全球多重資產投資主管 Matthew Quaife 今 (11) 日於「2026 富達國際投資論壇」強調，全球市場將日益分化 。在能源與 AI 雙重再通膨壓力下，各國央行面臨政策約束，市場預期聯準會 (Fed) 今年降息空間將相當有限，甚至不排除在衝突升級時重新計入升息可能性 。傳統避險資產如公債與黃金的效益已不如以往，建議下半年應關注以下三大投資。

富達國際下半年提出三大投資焦點：風險性資產、AI 資本支出、大宗商品 。針對風險性資產，對股票整體持樂觀看法，尤其看好日本及部分新興市場 ；AI 資本支出則持續帶動能源短缺與電網升級主題 。

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Matthew Quaife 表示，在地緣政治分化下，傳統避險資產如公債與黃金的效益已不如以往，與能源相關的大宗商品在傳統資產不穩定時，反而能作為分散地緣政治風險的有效工具 。他認為，亞洲受影響最為顯著，因大多依賴路經荷姆茲海峽的能源供應，歐洲亦然。是以，歐洲央行最可能在今年升息。

美國對能源進口依賴性高，今年 AI 資本支出可望支撐美國經濟；但若能源成本長期維持低檔高點，將影響市場預期及定價，若地緣政治升級，市場可能重新計入 Fed 升息的可能性，因此今年 Fed 降息空間相當有限。

朱蕾分析，AI 革命不同於過去以軟體為主，它需要資料中心、先進半導體、電網、散熱系統等龐大實體設備投資 ，短期內總體經濟影響偏向再通膨，加劇對稀缺基建與能源資源的競爭 ，不僅未抵銷能源衝擊，反而推升銅、鋼鐵、電力需求 。

Matthew Quaife 補述，短期總經關鍵變數為荷姆茲海峽關閉引發的能源供應衝擊，富達基本情境預期為衝突將在波折中逐步化解，但能源市場將持續存在地緣政治風險溢價 。

在兩大推力交織下，亞洲呈現兩極化的「巨大分歧」 。朱蕾與 Matthew Quaife 皆點出 ，台灣與南韓在全球 AI 資本支出中占據主導地位，成為最明確的受惠者 。台灣出口訂單年增超過 40%，且掌握全球約 9 成最先進晶片製造能力 ，南韓則領先 AI 專用記憶體，北亞經濟體相對較能抵禦衝突影響 。

面對新局，投資市場已進入沒有單一避險資產能提供萬靈解方的時代 。