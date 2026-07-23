鉅亨網編譯許家華 2026-07-24 05:53

英特爾 (INTC-US) 公布 2026 年第二季財報，在 AI 基礎建設投資熱潮帶動下，營收年增 25%，創 2011 年第三季以來最快季度增速，獲利與財測均優於市場預期，激勵盤後股價一度大漲 11%，隨後漲幅略有收斂。

根據財報，英特爾第二季經調整每股盈餘 (EPS) 為 0.42 美元，高於 LSEG 統計分析師預估的 0.21 美元；營收 161 億美元，也優於市場預期的 144.2 億美元。

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截至周四收盤，英特爾股價今年以來累計上漲超過 170%，此前 2025 年已大漲 84%。去年美國政府取得英特爾 10% 股權，作為扶植美國半導體製造能力計畫的一部分。不過，該股 7 月一度回檔 28%，近期走勢相對疲弱。

隨著 AI 基礎建設投資快速升溫，企業對伺服器處理器需求持續增加，成為推升英特爾業績的重要動能。公司第二季營收年增 25%，創下近 15 年來最快季度成長速度。

執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 表示，AI 正帶動前所未見的運算需求，公司持續推動既定策略，英特爾已具備在 CPU 核心業務實現長期且可持續成長的有利位置。

展望第三季，英特爾預估經調整每股盈餘將達 0.38 美元，營收介於 158 億至 168 億美元，均高於 LSEG 統計分析師預估的 0.27 美元與 151 億美元。

公司同時宣布，已開始與客戶簽署伺服器 CPU 長期供貨合約，其中部分採固定價格機制，部分則鎖定供貨數量。這類長約模式近年在記憶體產業愈來愈普遍，主要希望在 AI 市場景氣反轉時，仍能維持價格與市場議價能力。

英特爾表示，目前已簽署 10 份長期供貨協議。財務長 David Zinsner 指出，目前公司產能仍相當吃緊，資料中心客戶需求已超過供應能力。

Zinsner 在法人說明會表示，客戶持續釋出強勁且具持續性的資本支出訊號，反映 AI 運算需求仍維持高度成長，公司目前仍面臨供不應求的局面。

各事業群方面，負責 PC 處理器的客戶運算事業群 (Client Computing Group) 第二季營收年增 13% 至 89 億美元，仍是公司最大營收來源；不過成長最快的是資料中心業務，營收大幅年增 59% 至 63 億美元，顯示 AI 伺服器需求已成為公司主要成長引擎。

英特爾預期第三季全球 PC 市場需求將持平，主因記憶體供應短缺限制整體出貨表現。

為擴大晶圓代工布局，英特爾表示將提高資本支出，並預計明年資本投資將有「顯著增加」，加速轉型為其他晶片設計公司提供製造服務的晶圓代工廠。

Zinsner 接受 CNBC 訪問時表示，公司最新 14A 製程技術的開發進度已超越過去世代製程在相同開發階段的表現。英特爾晶圓代工業務第二季營收達 58 億美元，年增 31%。

獲利能力方面，英特爾第二季毛利率回升至 42%，較去年同期的 2.5% 大幅改善。公司表示，毛利率改善主要受惠於營收規模擴大、產品組合轉佳，以及高毛利晶片銷售比重與售價同步提升。

項目 2026 年第二季 市場預估 (LSEG) 年增 / 說明 營收 161 億美元 144.2 億美元 +25%，創 2011 年第三季以來最快季度成長 經調整 EPS 0.42 美元 0.21 美元 大幅優於預期 毛利率 42% — 去年同期 2.5%，大幅回升 39.5 個百分點 Client Computing Group(PC) 營收 89 億美元 — +13% Data Center 營收 63 億美元 — +59% Foundry(晶圓代工) 營收 58 億美元 — +31% 已簽訂伺服器 CPU 長約 10 份 — 部分鎖定價格、部分鎖定供貨量

第三季財測

項目 英特爾財測 市場預估 (LSEG) 經調整 EPS 0.38 美元 0.27 美元 營收 158 億～168 億美元 151 億美元

其他重點數據