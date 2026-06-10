鉅亨網編譯許家華 2026-06-11 04:30

通用汽車正重新評估其電動車電池技術路線。儘管先前曾宣布將導入成本較低的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池，但該公司最新透露，未來可能放棄將 LFP 電池用於電動車產品線，轉而押注自行研發超過 10 年的富鋰錳 (LMR) 電池技術，希望在維持成本競爭力的同時，提供更高能量密度與更長續航力。

根據《路透》報導，通用汽車 (General Motors)(GM-US) 電池技術主管 Kurt Kelty 表示，公司目前正將重心放在 LMR 電池開發上。雖然通用汽車過去曾宣布計畫於 2027 年底在田納西州與合作夥伴共同持有的工廠生產 LFP 電池，供未來電動車使用，但如今該策略可能出現重大轉變。

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Kelty 在舊金山一場活動後受訪時表示，LFP 電池未來未必會進入通用汽車的電動車產品組合。他指出，田納西州工廠本月仍將開始生產 LFP 電池芯，但用途將主要鎖定能源儲存系統，而非電動車。

Kelty 說：「LFP 有可能最終無法進入我們的產品組合。」他並將 LMR 稱為通用汽車未來的「主力技術」，表示公司未來大規模生產將以 LMR 為核心。

通用汽車表示，LMR 電池在美國本土製造成本大致與 LFP 相當，但在相同重量與體積下可儲存更多電能，因此有望提供更長續航里程。此外，LMR 也有助降低對部分關鍵礦物的依賴。

事實上，通用汽車投入 LMR 技術研發已超過 10 年。競爭對手福特汽車 (Ford Motor)(F-US) 去年也曾表示，正推動 LMR 技術商業化，希望未來應用於電動車產品。

不過，LMR 技術距離大規模普及仍有挑戰。根據去年標普全球 (S&P Global) 研究報告指出，LMR 雖具備成本與資源優勢，但仍面臨電池隨使用時間衰退較快等技術問題，因此短期內難以實現全面量產。

若通用汽車最終放棄 LFP 電池，將與全球多數電動車製造商的策略形成鮮明對比。

LFP 電池最早由中國車廠大規模推廣，由於不含鎳與鈷等昂貴材料，因此成本較低，同時具備較佳安全性與循環壽命。不過其能量密度較低，因此續航里程通常不如高鎳電池。

中國電池龍頭 寧德時代 也持續受惠於 LFP 需求成長，目前已成為全球最大動力電池供應商之一。

通用汽車近年已在美國市場推出超過 12 款電動車產品，主要採用高鎳電池化學體系。不過，市場消息指出，該公司最新推出、也是美國市場售價最低的雪佛蘭 Bolt 電動車，已採用寧德時代提供的 LFP 電池芯。

通用汽車去年曾表示，目標於 2028 年在美國工廠啟動 LMR 電池商業化量產。雖然 Kelty 此次未明確重申 2028 年時程，但強調 LMR 開發進度「仍按計畫推進」。