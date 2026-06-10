鉅亨網編譯許家華
通用汽車正重新評估其電動車電池技術路線。儘管先前曾宣布將導入成本較低的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池，但該公司最新透露，未來可能放棄將 LFP 電池用於電動車產品線，轉而押注自行研發超過 10 年的富鋰錳 (LMR) 電池技術，希望在維持成本競爭力的同時，提供更高能量密度與更長續航力。
根據《路透》報導，通用汽車 (General Motors)(GM-US) 電池技術主管 Kurt Kelty 表示，公司目前正將重心放在 LMR 電池開發上。雖然通用汽車過去曾宣布計畫於 2027 年底在田納西州與合作夥伴共同持有的工廠生產 LFP 電池，供未來電動車使用，但如今該策略可能出現重大轉變。
Kelty 在舊金山一場活動後受訪時表示，LFP 電池未來未必會進入通用汽車的電動車產品組合。他指出，田納西州工廠本月仍將開始生產 LFP 電池芯，但用途將主要鎖定能源儲存系統，而非電動車。
Kelty 說：「LFP 有可能最終無法進入我們的產品組合。」他並將 LMR 稱為通用汽車未來的「主力技術」，表示公司未來大規模生產將以 LMR 為核心。
通用汽車表示，LMR 電池在美國本土製造成本大致與 LFP 相當，但在相同重量與體積下可儲存更多電能，因此有望提供更長續航里程。此外，LMR 也有助降低對部分關鍵礦物的依賴。
事實上，通用汽車投入 LMR 技術研發已超過 10 年。競爭對手福特汽車 (Ford Motor)(F-US) 去年也曾表示，正推動 LMR 技術商業化，希望未來應用於電動車產品。
不過，LMR 技術距離大規模普及仍有挑戰。根據去年標普全球 (S&P Global) 研究報告指出，LMR 雖具備成本與資源優勢，但仍面臨電池隨使用時間衰退較快等技術問題，因此短期內難以實現全面量產。
若通用汽車最終放棄 LFP 電池，將與全球多數電動車製造商的策略形成鮮明對比。
LFP 電池最早由中國車廠大規模推廣，由於不含鎳與鈷等昂貴材料，因此成本較低，同時具備較佳安全性與循環壽命。不過其能量密度較低，因此續航里程通常不如高鎳電池。
近年來，包括特斯拉 (Tesla)(TSLA-US)、Rivian Automotive(RIVN-US) 及福特汽車 (F-US) 等車廠均積極推出搭載 LFP 電池的電動車產品，以降低售價並吸引更多大眾市場消費者。在美國電動車需求成長趨緩背景下，低成本車型已成為各家車廠的重要競爭方向。
中國電池龍頭 寧德時代 也持續受惠於 LFP 需求成長，目前已成為全球最大動力電池供應商之一。
通用汽車近年已在美國市場推出超過 12 款電動車產品，主要採用高鎳電池化學體系。不過，市場消息指出，該公司最新推出、也是美國市場售價最低的雪佛蘭 Bolt 電動車，已採用寧德時代提供的 LFP 電池芯。
通用汽車去年曾表示，目標於 2028 年在美國工廠啟動 LMR 電池商業化量產。雖然 Kelty 此次未明確重申 2028 年時程，但強調 LMR 開發進度「仍按計畫推進」。
分析人士指出，若 LMR 技術能順利克服壽命與穩定性問題，通用汽車有機會在不依賴 LFP 的情況下，同時兼顧成本與續航優勢，進而建立與特斯拉、中國車廠不同的電池技術路線。不過在 LMR 尚未成熟前，LFP 仍將是全球電動車市場最具成本競爭力的主流選項之一。
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