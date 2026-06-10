鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 00:24

美國總統川普周三 (10 日) 揚言，美軍將再次對伊朗發動軍事打擊，並警告華府未來的行動將「非常猛烈」，同時持續施壓德黑蘭接受美方提出的協議。

川普升高對伊朗施壓 稱美軍將發動更猛烈攻擊(圖：REUTERS/TPG)

川普在電視轉播談話中指出，美軍前一天已對伊朗發動攻擊，而相關行動並未結束。「我們昨天狠狠打擊了他們，今天還會再狠狠打擊一次。我們將持續攻擊他們，而且會非常猛烈地攻擊。」

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儘管發出強硬警告，川普仍強調美方希望透過外交途徑解決爭端，並再次敦促伊朗簽署協議。他表示，美國尋求的是一項「有意義且真正有效」的協議，至於最終能否達成共識，仍有待觀察。

川普說：「伊朗應該簽署這項協議。我們希望達成一項有實質內容且能夠發揮作用的協議，至於結果如何，我們拭目以待。」

川普稍早已警告，伊朗在談判過程中拖延過久，必須為此「付出代價」。隨著華府與德黑蘭之間的軍事緊張情勢持續升高，外界也高度關注美伊衝突是否進一步升級，以及雙方重返談判桌的可能性。

川普當天稍早也在 Truth Social 發文稱，伊朗軍事力量已「徹底陷入混亂」(complete and total mess)，並宣稱伊朗海軍與空軍等戰力幾乎已不復存在，形容伊朗「只會說、不會做」(all talk and no action)，更警告德黑蘭當局將為拖延談判「付出代價」。

市場對相關言論反應敏感。川普發表談話後，國際油價進一步走高，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲近 2%，報每桶 89.72 美元，布蘭特原油期貨也上漲 1.3% 至每桶 92.74 美元。與此同時，美股承壓，道瓊工業指數盤中一度下跌超過 600 點。

美伊緊張局勢升高之際，美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美軍周二對伊朗發動空襲，是為了回應前一天一架美國陸軍阿帕契 (Apache) 直升機遭擊落事件。

不過，伊朗至今並未直接承認擊落該架直升機。伊朗國營媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台 (IRIB) 則報導，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 過去 24 小時內並未發生任何進攻性軍事行動，與美方說法存在明顯落差。