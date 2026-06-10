符合預期反成利多？美5月CPI飆至4.2% 市場聚焦華許18日首秀鷹鴿走向

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 22:35

美國通膨壓力持續升溫，美國勞工部周三 (10 日) 公布的數據顯示，5 月未經季節性調整的 CPI 年增率達 4.2%，顯著高於 4 月的 3.8%，創三年新高，符合市場預期。

符合預期反成利多？美5月CPI飆至4.2% 市場聚焦聯準會618升息機率

自 3 月以來，美國 CPI 年增率連 3 月反彈，加上非農就業數據持續超預期，Fed 年內降息的空間正急速縮小。

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數據顯示，5 月季調後非農就業人口新增 17.2 萬人，遠優於預期，失業率穩定維持在 4.3%。

國際油價高位震盪是推升通膨的主因。3 月紐約原油期貨大漲近 53%，直接推動 CPI 從 2 月的 2.4% 飆升至 3.3%。雖然 5 月油價回檔近 13%，但物價壓力仍未消退。

儘管 5 月 CPI 數據符合預期，市場對聯 Fed 立即重啟升息的押注反而有所減小，市場目光已轉向下週三 (18 日) 的 Fed 利率會議，這將是新任主席華許上任後的首秀。

中國中信建投與東吳證券均研判，短期內 Fed 加息機率仍低，市場緊縮擔憂多在預期層面。

東吳證券指出，市場急需確認華許的「鷹鴿底色」，若他展現極強的抗通膨姿態，將進一步引發市場波動。