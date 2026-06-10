鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 20:10

挪威核心通膨率意外升至 4 個月來新高，進一步加劇了市場對挪威央行今年將進一步升息的預期。

挪威統計局周三 (10 日) 公布，挪威 5 月份經濟呈現出複雜的通膨局面。雖然通膨率降至 3.1% 的近 3 個月低點，低於 4 月的 3.4%，且符合市場預期。然而，排除能源與稅收變動的核心通膨率卻意外加速至 3.4%，不僅高於 4 月的 3.2%，也超過了分析師與挪威央行原先預計的 3.2% 及 3.3%。

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數據顯示，推動核心通膨走高的主要因素包括航空客運費用，以及資訊與通訊設備價格 (較 4 月上漲 8.3%)。此外，食品與不含酒精飲料價格年增 3.4%，酒精與菸草則增長 3.0%。由於核心通膨數據強勁，挪威克朗在數據公布後走強。

此數據加劇了挪威央行面臨的壓力，央行目標是將通膨率控制在 2%，並已於 5 月率先將政策利率上調 25 個基點至 4.25%，成為西歐首個開啟升息循環的主要貨幣當局。

儘管通膨壓力仍存，但挪威本土經濟 (不含油氣與航運) 已顯現疲態，年初因汽車銷售下滑與電力生產減少，經濟僅增長 0.2%。

目前市場分析普遍預計，挪威央行在下周 (6 月 18 日) 的會議中可能暫緩升息。不過，包含瑞典商業銀行 (Svenska Handelsbanken) 在內的分析師認為，若物價壓力持續，第三季 (預計為 9 月) 仍有極大可能再次升息 25 個基點，將利率推升至 4.5%。