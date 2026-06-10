鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 01:57

美國總統川普周三 (10 日) 表示，美軍上月曾執行一項秘密任務，協助油輪及其他商業船舶安全通過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，並宣稱該行動已成功讓超過 1 億桶原油進入全球市場，超過 200 艘商船安全穿越這條全球重要能源運輸通道。

川普揭密美軍秘密任務：逾1億桶原油穿越荷姆茲海峽 稱伊朗已被擊敗(圖：REUTERS/TPG)

川普在 Truth Social 發文指出，美軍此次行動旨在確保航運安全與能源供應穩定。他表示，在美軍護航與支援下，大量原油得以順利運往國際市場，避免全球能源供應進一步受到干擾。

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圖：川普 Truth Social

川普同時強調，荷姆茲海峽目前實際上由美國掌控，而非伊朗。他聲稱伊朗軍事力量已遭到擊敗，經濟也陷入困境，並直言「伊朗已經結束了」(It"s over for Iran)。

荷姆茲海峽位於波斯灣出海口，連接波斯灣與阿曼灣，是全球最重要的能源運輸要道之一。市場普遍關注中東局勢發展對原油供應與國際航運安全的影響，任何與荷姆茲海峽相關的軍事或政治動向，都可能牽動全球能源市場波動。

川普此次發文，也進一步凸顯美國近期持續強化在中東地區的軍事存在。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸樞紐之一，全球約五分之一的石油消費量需經由此航道運輸，任何影響通行安全的事件都可能牽動國際油價與全球能源供應鏈。