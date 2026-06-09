風光不再！比特幣八個月蒸發1.2兆美元 川普行情歸零 資金大舉轉進AI與SpaceX

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 07:10

曾被視為「川普交易」代表作的比特幣，正遭遇一場殘酷的價值重估。自去年秋季創下 12.6 萬美元歷史高點後，比特幣在持續拋售中跌落至 6 萬美元上方，短短八個月市值蒸發超過 1.2 兆美元，川普第二任期內累積的所有漲幅已全數歸零。

(圖:shutterstock)

此情此景與川普上任初期的狂熱景象形成強烈反差。當時市場篤定新政府將祭出親加密貨幣政策，推動幣價一路衝破 10 萬美元大關。

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資金撤離的跡象十分明顯。根據市場機構 Farside Investors 統計，貝萊德旗艦比特幣 ETF 在 5 月 15 日至 6 月 3 日期間，每個交易日均呈現淨流出。

企業家、《創智赢家》投資人 Mark Cuban 直言：「比特幣已失去原本的價值邏輯。」他也透露已拋售絕大多數持倉，並對其未能發揮避險功能感到失望。

分析師指出，資金大舉轉向當前最火熱的 AI 板塊，以及即將上市的 SpaceX。

Farside 執行長 Jonathan Beer 說：「大量投機資金正在拋售比特幣，追逐 AI 相關資產。」

此外，高通膨與高利率預期持續壓制幣價。Hashdex 洞察主管 Gary O"Shea 指出，加密貨幣在低利率環境下表現最佳，而當前貨幣政策充滿不確定性。

Bitwise 研究主管 Ryan Rasmussen 則指出，近期大規模的強制平倉放大了跌勢，本月前五天内多頭合約遭強制平倉規模接近 25 億美元。

市場波動也受到 Strategy 操作的左右，該公司上周意外售出 32 枚比特幣，2022 年以來首次賣出，導致比特幣單周暴跌超 17%。雖然周一 (8 日) 該公司又購入 1550 枚帶動反彈，但市場信心已顯脆弱。

儘管比特幣疲軟，部分山寨幣逆勢走強，如 Hyperliquid 代幣 HYPE 年內漲幅達 150%。市場正屏息以待美國國會辯論的《清晰法案》（CLARITY Act）。